Live
  • Пт 18.09.2026
  • Харьков  +17°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Из-под крана или из колодца: какую воду безопаснее пить на Харьковщине

Актуально 19:39   18.09.2026
Татьяна Литвина
Из-под крана или из колодца: какую воду безопаснее пить на Харьковщине Фото: depositphotos.com

Около 10 тысяч проб воды из-под крана и из источников было исследовано в Харькове и области за восемь месяцев 2026 года. В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что обнаружили в питьевой воде.

Как сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактика инфекционных болезней Харьковского ОЦКПХ Татьяна Карлова, из взятых около 10 тысяч проб воды — 3,5% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, еще 1,6% — по микробиологическим. Эти данные она озвучила на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций области.

По показателям эпидемической безопасности уровень отклонений выше среднеобластного зафиксировали в:

  • Харькове,
  • семи громадах Харьковского района (Малоданиловской, Высочанской, Безлюдовской, Роганской, Песочинской, Южногородской, Люботинской громадах).

По санитарно-химическим показателям выше среднеобластных показателей выявили в:

  • Лозовском районе,
  • Купянском районе,
  • Берестинском районе.

Вода из источников нецентрализованного водоснабжения имела большее отклонение от гигиенических нормативов. Из более чем тысячи исследованных проб 62,4% не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям, а 24,4% – по микробиологическим.

По санитарно-химическим показателям выше среднеобластного удельного веса проб с отклонениями зафиксировали:

  • в Лозовском районе – в Лозовской, Близнюковской и Беляевской громадах,
  • в Богодуховском районе — в Валковской, Золочевской, Краснокутской громадах,
  • в Харьковском районе – в Дергачевской, Малоданиловской, Нововодолажской и Песочинской громадах.

По микробиологическим показателям:

  • в Богодуховском районе — в Золочевской и Краснокутской громадах,
  • в Лозовском районе — в Лозовской, Близнюковской, Алексеевской и Беляевской громадах.

Отдельное внимание было уделено воде из общественных и индивидуальных колодцев, которую используют для потребления дети до трех лет. В 47,6% исследованных проб содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию. Высокие концентрации обнаружили в колодцах Богодуховского, Чугуевского, Лозовского и Харьковского районов. Превышение гигиенического норматива составляло от 1,1 до 7,6 раза.

«Сейчас в области не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний или осложнений эпидемической ситуации, связанных с питьевой водой. В то же время, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о необходимости принятия мер, направленных на улучшение качества и безопасности питьевой воды, усиление межведомственного взаимодействия, особенно в условиях военного положения», — сказала Татьяна Карлова.

Татьяна Карлова 2026
Фото: Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней

Среди возможных причин ухудшения качества воды: технический износ водораспределительных сетей, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние колодцев и каптажей, аварийные ситуации, несвоевременное проведение санитарно-профилактических мероприятий, загрязнение подземных вод, в том числе в результате боевых действий, а также нарушение правил содержания зон санитарной охраны источников.

Среди мер по предотвращению загрязнения источников водоснабжения и возможным эпидемическим осложнениям, которые рассмотрела комиссия, – переучет водопроводов и общественных колодцев, обеспечение надлежащего технического состояния источников, упорядочение зон санитарной охраны, а также своевременное информирование населения об обнаруженных отклонениях качества питьевой воды с предоставлением соответствующих рекомендаций.

Читайте также: «Все равно будут ниже, чем во многих городах»: тарифы на воду и канализацию повысят в Харькове

Напомним, около 95 тысяч кубометров неочищенных канализационных сточных вод попали в реку Ольховатка на Харьковщине, угрожая загрязнением Северскому Донцу и Мже. По данным Харьковской областной прокуратуры, стоки сливали в течение почти девяти месяцев в 2025 года. Подозрение вручили главному инженеру коммунального предприятия.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Ракетные удары по Харькову 18 сентября: что известно (дополнено)
Ракетные удары по Харькову 18 сентября: что известно (дополнено)
18.09.2026, 12:44
Удар по электричке на Харьковщине: погиб мужчина, восемь человек пострадали
Удар по электричке на Харьковщине: погиб мужчина, восемь человек пострадали
18.09.2026, 13:06
Генерал Николюк покидает должность командующего группировкой войск «Восток»
Генерал Николюк покидает должность командующего группировкой войск «Восток»
17.09.2026, 20:54
Новости Харькова — главное 18 сентября: удар по электричке, атака на город
Новости Харькова — главное 18 сентября: удар по электричке, атака на город
18.09.2026, 16:47
40 км уже не предел? Терехов о модернизации FPV-дронов на оптоволокне
40 км уже не предел? Терехов о модернизации FPV-дронов на оптоволокне
18.09.2026, 14:14
По-летнему тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября
По-летнему тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 19 сентября
18.09.2026, 19:42

Новости по теме:

17.09.2026
Харьковчан зовут на масштабную уборку леса и пляжа на Основе
04.09.2026
Рыба массово погибла на Харьковщине: полиция начала уголовное производство
31.08.2026
Проверили колодцы в Харьковской области – где есть риск эпидемии
26.08.2026
Оптоволокно FPV-дронов губит природу — угроза экоцида на Харьковщине (видео)
19.08.2026
Без воды останутся жители трех районов Харькова в четверг: адреса


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-под крана или из колодца: какую воду безопаснее пить на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Актуально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 19:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 10 тысяч проб воды из-под крана и из источников было исследовано в Харькове и области за восемь месяцев 2026 года.".