Из-под крана или из колодца: какую воду безопаснее пить на Харьковщине

Около 10 тысяч проб воды из-под крана и из источников было исследовано в Харькове и области за восемь месяцев 2026 года. В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней рассказали, что обнаружили в питьевой воде.

Как сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактика инфекционных болезней Харьковского ОЦКПХ Татьяна Карлова, из взятых около 10 тысяч проб воды — 3,5% проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, еще 1,6% — по микробиологическим. Эти данные она озвучила на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций области.

По показателям эпидемической безопасности уровень отклонений выше среднеобластного зафиксировали в:

Харькове,

семи громадах Харьковского района (Малоданиловской, Высочанской, Безлюдовской, Роганской, Песочинской, Южногородской, Люботинской громадах).

По санитарно-химическим показателям выше среднеобластных показателей выявили в:

Лозовском районе,

Купянском районе,

Берестинском районе.

Вода из источников нецентрализованного водоснабжения имела большее отклонение от гигиенических нормативов. Из более чем тысячи исследованных проб 62,4% не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям, а 24,4% – по микробиологическим.

По санитарно-химическим показателям выше среднеобластного удельного веса проб с отклонениями зафиксировали:

в Лозовском районе – в Лозовской, Близнюковской и Беляевской громадах,

в Богодуховском районе — в Валковской, Золочевской, Краснокутской громадах,

в Харьковском районе – в Дергачевской, Малоданиловской, Нововодолажской и Песочинской громадах.

По микробиологическим показателям:

в Богодуховском районе — в Золочевской и Краснокутской громадах,

в Лозовском районе — в Лозовской, Близнюковской, Алексеевской и Беляевской громадах.

Отдельное внимание было уделено воде из общественных и индивидуальных колодцев, которую используют для потребления дети до трех лет. В 47,6% исследованных проб содержание нитратов превышало предельно допустимую концентрацию. Высокие концентрации обнаружили в колодцах Богодуховского, Чугуевского, Лозовского и Харьковского районов. Превышение гигиенического норматива составляло от 1,1 до 7,6 раза.

«Сейчас в области не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний или осложнений эпидемической ситуации, связанных с питьевой водой. В то же время, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о необходимости принятия мер, направленных на улучшение качества и безопасности питьевой воды, усиление межведомственного взаимодействия, особенно в условиях военного положения», — сказала Татьяна Карлова.

Среди возможных причин ухудшения качества воды: технический износ водораспределительных сетей, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние колодцев и каптажей, аварийные ситуации, несвоевременное проведение санитарно-профилактических мероприятий, загрязнение подземных вод, в том числе в результате боевых действий, а также нарушение правил содержания зон санитарной охраны источников.

Среди мер по предотвращению загрязнения источников водоснабжения и возможным эпидемическим осложнениям, которые рассмотрела комиссия, – переучет водопроводов и общественных колодцев, обеспечение надлежащего технического состояния источников, упорядочение зон санитарной охраны, а также своевременное информирование населения об обнаруженных отклонениях качества питьевой воды с предоставлением соответствующих рекомендаций.

Напомним, около 95 тысяч кубометров неочищенных канализационных сточных вод попали в реку Ольховатка на Харьковщине, угрожая загрязнением Северскому Донцу и Мже. По данным Харьковской областной прокуратуры, стоки сливали в течение почти девяти месяцев в 2025 года. Подозрение вручили главному инженеру коммунального предприятия.