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Канализацию сбрасывали в речку на Харьковщине почти 9 месяцев — прокуратура

Общество 10:21   03.07.2026
Оксана Горун
Канализацию сбрасывали в речку на Харьковщине почти 9 месяцев — прокуратура

Около 95 тысяч кубометров неочищенных канализационных сточных вод попали в реку Ольховатка на Харьковщине, угрожая загрязнением Северскому Донцу и Мже.

Об этом заявила Харьковская областная прокуратура. Слив стоков происходил в течение почти девяти месяцев в 2025 года. Подозрение вручили главному инженеру коммунального предприятия.

«Из-за ненадлежащего обеспечения работы систем водоотвода и очистных сооружений предприятия был допущен превышающий норму сброс около 95 тыс. кубометров неочищенных канализационных сточных вод. Сначала они попали на земельный участок площадью более 1200 квадратных метров, а затем естественным путем — в реку Ольховатка. По выводам комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертизы, загрязняющие вещества проникли в почвы и подземные воды, создав риски для экосистем бассейнов рек Мжа и Северский Донец», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

подозрение директору КП за загрязнение рек 3

Подобный слив канализации может привести к гибели животных и растений, а также — ухудшению качества почвы и подземных вод.

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«Установлено, что химические вещества, попавшие в окружающую природную среду, вредны для окружающей среды и представляют опасность для здоровья людей. Общий размер ущерба, нанесенного окружающей среде, составляет более 105 тысяч гривен», — отметили прокуроры.

подозрение директору КП за загрязнение рек

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства коммунального ЧП.

Напомним, МГ «Объектив» вместе с экспертами разбиралась, как угрожают экологии Харьковской области российские удары по плотине Печенежского водохранилища.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2026 в 10:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 95 тысяч кубометров неочищенных канализационных сточных вод попали в реку Ольховатка на Харьковщине, угрожая загрязнением Северскому Донцу и Мже".