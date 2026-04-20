Live

Река Уды побурела, гибнет рыба: отравленная вода течет в Северский Донец 📹

Оригинально 13:32   20.04.2026
Елена Нагорная
Массовый мор рыбы начался в реке Уды на Харьковщине утром 20 апреля.

Видео МГ «Объектив» предоставили жители Новопокровской громады Чугуевского района. Они засняли состояние реки между поселками Новопокровка и Эсхар. Вода там приобрела неестественный бурый цвет, течением несет мертвую рыбу. Также у берега лежат полуживые крупные карпы и сомы.

Место съемки — в нескольких километрах от места, где Уды впадают в Северский Донец.

МГ «Объектив» обратилась за комментарием к спикеру Харьковской областной прокуратуры Валерии Чириной. По ее словам, в ближайшее время дело должно быть внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в ГУ Нацполици в Харьковской области ранее проинформировали о результатах профилактических мероприятий «Нерест» в Берестинском районе. Так, 18 апреля правоохранители встретили двоих жителей села Шевченково, которые ловили рыбу с лодки сетями.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Река Уды побурела, гибнет рыба: отравленная вода течет в Северский Донец 📹», то посмотрите больше в разделе Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 13:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Массовый мор рыбы начался в реке Уды на Харьковщине утром 20 апреля.".