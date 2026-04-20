Река Уды побурела, гибнет рыба: отравленная вода течет в Северский Донец 📹
Массовый мор рыбы начался в реке Уды на Харьковщине утром 20 апреля.
Видео МГ «Объектив» предоставили жители Новопокровской громады Чугуевского района. Они засняли состояние реки между поселками Новопокровка и Эсхар. Вода там приобрела неестественный бурый цвет, течением несет мертвую рыбу. Также у берега лежат полуживые крупные карпы и сомы.
Место съемки — в нескольких километрах от места, где Уды впадают в Северский Донец.
МГ «Объектив» обратилась за комментарием к спикеру Харьковской областной прокуратуры Валерии Чириной. По ее словам, в ближайшее время дело должно быть внесено в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в ГУ Нацполици в Харьковской области ранее проинформировали о результатах профилактических мероприятий «Нерест» в Берестинском районе. Так, 18 апреля правоохранители встретили двоих жителей села Шевченково, которые ловили рыбу с лодки сетями.
- Категории: Оригинально, Происшествия, Харьков; Теги: мор рыбы, новости Харькова, река Уды, экология;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 13:32;