Река Уды побурела, гибнет рыба: отравленная вода течет в Северский Донец 📹

Массовый мор рыбы начался в реке Уды на Харьковщине утром 20 апреля.

Видео МГ «Объектив» предоставили жители Новопокровской громады Чугуевского района. Они засняли состояние реки между поселками Новопокровка и Эсхар. Вода там приобрела неестественный бурый цвет, течением несет мертвую рыбу. Также у берега лежат полуживые крупные карпы и сомы.

Место съемки — в нескольких километрах от места, где Уды впадают в Северский Донец.

МГ «Объектив» обратилась за комментарием к спикеру Харьковской областной прокуратуры Валерии Чириной. По ее словам, в ближайшее время дело должно быть внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в ГУ Нацполици в Харьковской области ранее проинформировали о результатах профилактических мероприятий «Нерест» в Берестинском районе. Так, 18 апреля правоохранители встретили двоих жителей села Шевченково, которые ловили рыбу с лодки сетями.