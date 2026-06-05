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Новости Харькова — главное 5 июня: удары, в ДТП пострадали дети и учителя

Общество 12:38   05.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 5 июня: удары, в ДТП пострадали дети и учителя

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

12:38

«Чудом никто не пострадал»: Слатино атаковали около 30 БпЛА

«В промежутке между полуночью и четырем утра оккупанты нанесли удары по Слатинской медицинской амбулатории, местной аптеке, а также по многоквартирному дому и четырем частным жилым домам», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Предварительно, добавляет он, населенный пункт атаковали «Молнии» и FPV-дроны.

«В течение четырех часов на поселок упало около 30 беспилотников. Просто чудом никто не пострадал и не погиб», – отметил Задоренко.

удар по поселку Слатино
Фото: Вячеслав Задоренко

12:21

ДТП с детьми и учителями произошло утром на Харьковщине

По данным Харьковской областной прокуратуры, авария по участию авто Volkswagen LT произошла утром 5 июня на автодороге Р-58 «Мерефа — Златополь — Лозовая».

«Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся в кювет. В салоне находились 14 детей — ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также два учителя, сопровождавшие группу во время экскурсии», — рассказали правоохранители.

В результате аварии пострадали три ребенка и двое взрослых. Их с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализировали, отметили в прокуратуре.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УКУ.

авария на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

11:48

Россияне обстреляли Эсхар Новопокровской громады, есть раненая

«В результате обстрела получила ранения 74-летняя женщина. Предварительно, враг атаковал гараж, в котором она находилась», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

08:52

На севере от Харькова напряженнее – Генштаб о ситуации на фронте

О 18 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ.

На севере Харьковщины было 12 боев около Старицы, Лимана, Отрадного и в направлении Избицкого, Охримовки и Колодезного. На Купянском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян вблизи Новоплатоновки, Купянска, Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 273 боевых столкновения. По уточненной информации вчера противник совершил 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и осуществил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

07:42

Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков

Около 07:30 россияне ударили по Харькову, пишет мэр Игорь Терехов. По его данным, враг атаковал дроном Основянский район. Последствия «прилета» еще уточняются.

07:15

Ночь в Харькове и области была «тревожной»

Четыре раза объявляли тревогу на Харьковщине. Первая прозвучала в 00:00 – на Харьковщине и в соседних областях появились беспилотники, также россияне запустили баллистику. Уже в 00:05 БпЛА взяли курс на Харьков, предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Тревога продлилась до 02:11. Все это время украинские защитники периодически сообщали о беспилотниках в разных частях Харьковской области. Еще одну тревогу дали в 03:06 – вновь из-за дронов, которые кружили над регионом. В 04:03 добавилась угроза КАБов. А в 04:38 прозвучал отбой. После чего на Харьковщине прозвучало еще две тревоги – с 05:32 до 06:22 и в 06:45.

По состоянию на 07:15 тревога на Харьковщине продолжается.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 12:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".