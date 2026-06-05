Новини Харкова — головне 5 червня: удари, у ДТП постраждали діти й вчителі

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

12:38

«Дивом ніхто не постраждав»: Слатине атакували близько 30 БпЛА

«У проміжку між опівніччю та четвертою ранку окупанти завдали ударів по Слатинській медичній амбулаторії, місцевій аптеці, а також по багатоквартирному будинку та чотирьох приватних житлових будинках», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Попередньо, додає він, населений пункт атакували «Молнии» та FPV-дрони.

«Протягом чотирьох годин на селище впало близько 30 безпілотників. Просто дивом ніхто не постраждав і не загинув», – зазначив Задоренко.

12:21

ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині

За даними Харківської обласної прокуратури, аварія за участю авто Volkswagen LT сталася вранці 5 червня на автодорозі Р-58 «Мерефа — Златопіль — Лозова».

«Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет. У салоні перебували 14 дітей — учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії», – розповіли правоохоронці.

Внаслідок аварії постраждали три дитини та двоє дорослих. Їх з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості шпиталізували, зазначили у прокуратурі.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 286 ККУ.

11:48

Росіяни обстріляли Есхар Новопокровської громади, є поранена

“Внаслідок обстрілу зазнала поранень 74-річна жінка. Попередньо, ворог атакував гараж, у якому вона перебувала”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

08:52

На півночі від Харкова напруженіше – Генштаб про ситуацію на фронті

Про 18 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини було 12 боїв біля Стариці, Лимана, Одрадного та у напрямку Ізбицького, Охрімівки та Колодязного. На Куп’янському напрямку зафіксували вісім штурмів росіян поблизу Новоплатонівки, Куп’янська, Ківшарівки та Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 273 бойових зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

07:42

Вранці 5 червня росіяни знову атакують Харків

Близько 07:30 росіяни вдарили по Харкову, пише мер Ігор Терехов. За його даними, ворог атакував дроном Основ’янський район. Наслідки “прильоту” ще уточнюються.

07:15

Ніч у Харкові та області була “тривожною”

Чотири рази оголошували тривогу на Харківщині. Перша прозвучала о 00:00 – на Харківщині та у сусідніх областях з’явилися безпілотники, також росіяни запустили балістику. Вже о 00:05 БпЛА взяли курс на Харків, попередили у Повітряних силах ЗСУ.

Тривога тривала до 02:11. Весь цей час українські захисники періодично повідомляли про безпілотники у різних частинах Харківської області. Ще одну тривогу дали о 03:06 – знову через дрони, які кружляли над регіоном. О 04:03 додалася загроза КАБів. А о 04:38 пролунав відбій. Після чого на Харківщині пролунало ще дві тривоги – з 05:32 до 06:22 та о 06:45.

Станом на 07:15 тривога на Харківщині триває.