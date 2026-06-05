На півночі від Харкова напруженіше – Генштаб про ситуацію на фронті
Про 18 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, інформує Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини було 12 боїв біля Стариці, Лимана, Одрадного та у напрямку Ізбицького, Охрімівки та Колодязного.
На Куп’янському напрямку зафіксували вісім штурмів росіян поблизу Новоплатонівки, Куп’янська, Ківшарівки та Новоосинового.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 273 бойових зіткнення. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 95 авіаційних ударів, скинувши 289 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9875 дронів-камікадзе та здійснив 3470 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.
Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога:
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 08:08;