Вранці 5 червня росіяни знову атакують Харків (доповнено)

Близько 07:30 росіяни вдарили по Харкову, пише мер Ігор Терехов.

Доповнено о 12:12. Внаслідок ворожого обстрілу Харкова сьогодні вранці постраждала 52-річна жінка, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вона зазнала гострої реакції на стрес. Допомогу медиків отримала на місці”, – зазначив Синєгубов.

Доповнено об 11:22. Також під ударами опинилися Основʼянський та Новобаварський райони.

“Пошкоджено балкон будинку та автомобіль. Наразі інформація про постраждалих не надходила”, – додав начальник ХОВА.

Доповнено о 10:43. Ще один приліт зафіксували у Немишлянському районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пише: окупанти знову випустили безпілотник.

“Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Наші екстрені служби працюють на місці влучання”, – уточнив Синєгубов.

07:35. За даними мера, ворог атакував дроном Основ’янський район. Наслідки “прильоту” ще уточнюються.

Зазначимо, ніч у Харкові та області була «тривожною», а тривога лунала з 06:45. Перша тривога пролунала о 00:00 – на Харківщині та у сусідніх областях з’явилися безпілотники, також росіяни запустили балістику. Вже о 00:05 БпЛА взяли курс на Харків, попередили у Повітряних силах ЗСУ. Тривога тривала до 02:11. Весь цей час українські захисники періодично повідомляли про безпілотники у різних частинах Харківської області. Ще одну тривогу дали о 03:06 – знову через дрони, які кружляли над регіоном. О 04:03 додалася загроза КАБів. А о 04:38 пролунав відбій. Після чого на Харківщині пролунало ще дві тривоги – з 05:32 до 06:22 та о 06:45.