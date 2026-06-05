Live

Вранці 5 червня росіяни знову атакують Харків (доповнено)

Події 12:12   05.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вранці 5 червня росіяни знову атакують Харків (доповнено)

Близько 07:30 росіяни вдарили по Харкову, пише мер Ігор Терехов. 

Доповнено о 12:12. Внаслідок ворожого обстрілу Харкова сьогодні вранці постраждала 52-річна жінка, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Вона зазнала гострої реакції на стрес. Допомогу медиків отримала на місці”, – зазначив Синєгубов.

Доповнено об 11:22. Також під ударами опинилися Основʼянський та Новобаварський райони.

“Пошкоджено балкон будинку та автомобіль. Наразі інформація про постраждалих не надходила”, – додав начальник ХОВА.

Доповнено о 10:43. Ще один приліт зафіксували у Немишлянському районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пише: окупанти знову випустили безпілотник.

“Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Наші екстрені служби працюють на місці влучання”, – уточнив Синєгубов.

07:35. За даними мера, ворог атакував дроном Основ’янський район. Наслідки “прильоту” ще уточнюються.

Зазначимо, ніч у Харкові та області була «тривожною», а тривога лунала з 06:45. Перша тривога пролунала о 00:00 – на Харківщині та у сусідніх областях з’явилися безпілотники, також росіяни запустили балістику. Вже о 00:05 БпЛА взяли курс на Харків, попередили у Повітряних силах ЗСУ. Тривога тривала до 02:11. Весь цей час українські захисники періодично повідомляли про безпілотники у різних частинах Харківської області. Ще одну тривогу дали о 03:06 – знову через дрони, які кружляли над регіоном. О 04:03 додалася загроза КАБів. А о 04:38 пролунав відбій. Після чого на Харківщині пролунало ще дві тривоги – з 05:32 до 06:22 та о 06:45.

Читайте також: Новини Харкова — головне 5 червня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
«Ще є час» – чи буде Кагановська знову балотуватись на ректора Каразіна
«Ще є час» – чи буде Кагановська знову балотуватись на ректора Каразіна
05.06.2026, 13:08
ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині (фото)
ДТП з дітьми та вчителями сталася вранці на Харківщині (фото)
05.06.2026, 12:18
Купатися на Харківщині заборонено, але пляжі готують: чому так, пояснили в ОВА
Купатися на Харківщині заборонено, але пляжі готують: чому так, пояснили в ОВА
05.06.2026, 12:05
Синєгубов не бачить в обстрілах “чогось экстраординарного”, але є нюанс
Синєгубов не бачить в обстрілах “чогось экстраординарного”, але є нюанс
05.06.2026, 11:45
Вранці 5 червня росіяни знову атакують Харків (доповнено)
Вранці 5 червня росіяни знову атакують Харків (доповнено)
05.06.2026, 12:12
Новини Харкова — головне 5 червня: удари, у ДТП постраждали діти й вчителі
Новини Харкова — головне 5 червня: удари, у ДТП постраждали діти й вчителі
05.06.2026, 12:38

Новини за темою:

04.06.2026
Вибух пролунав у Харкові ввечері 4 червня: місто атакував “шахед”
03.06.2026
Вибух у Харкові: по місту вдарила ракета – Терехов
03.06.2026
Вибухи продовжують лунати в Харкові: удари БпЛА, загинула жінка (фото)
03.06.2026
Ранок у Харкові знову почався з вибухів – куди “прилетіло” (доповнено)
02.06.2026
За ніч по Харкову вдарили 15 БпЛА та дві ракети – десять постраждалих


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вранці 5 червня росіяни знову атакують Харків (доповнено)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 12:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 07:30 росіяни вдарили по Харкову, пише мер Ігор Терехов. ".