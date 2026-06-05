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Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков (дополнено)

Происшествия 12:12   05.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков (дополнено)

Около 07:30 россияне ударили по Харькову, пишет мэр Игорь Терехов. 

Дополнено в 12:12. В результате вражеского обстрела Харькова сегодня утром пострадала 52-летняя женщина, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Она получила острую реакцию на стресс. Помощь медиков получила на месте», — отметил Синегубов.

Дополнено в 11:22. Также под ударами оказались Основянский и Новобаварский районы.

«Поврежден балкон дома и автомобиль. Пока информация о пострадавших не поступала», – добавил начальник ХОВА.

Дополнено в 10:43. Еще один прилет зафиксировали в Немышлянском районе. Начальник ХОВА Олег Синегубов пишет: оккупанты опять выпустили беспилотник.

«Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала. Наши экстренные службы работают на месте попадания», – уточнил Синегубов.

07:35. По данным мэра, враг атаковал дроном Основянский район. Последствия «прилета» еще уточняются.

Отметим, ночь в Харькове и области была «тревожной», а тревога звучала с 06:45. Первая тревога прозвучала в 00:00 – на Харьковщине и в соседних областях появились беспилотники, также россияне запустили баллистику. Уже в 00:05 БпЛА взяли курс на Харьков, предупредили в Воздушных силах ВСУ. Тревога продлилась до 02:11. Все это время украинские защитники периодически сообщали о беспилотниках в разных частях Харьковской области. Еще одну тревогу дали в 03:06 – вновь из-за дронов, которые кружили над регионом. В 04:03 добавилась угроза КАБов. А в 04:38 прозвучал отбой. После чего на Харьковщине прозвучало еще две тревоги – с 05:32 до 06:22 и в 06:45.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 12:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:30 россияне ударили по Харькову, пишет мэр Игорь Терехов. ".