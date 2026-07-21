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Генштаб повідомив, де точилися бої в Харківській області

Україна 08:07   21.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб повідомив, де точилися бої в Харківській області

Протягом минулої доби на Харківщині було десять боїв, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували сім разів. Бої йшли в районі Стариці, Цегельного, Вовчанських Хуторів, Ізбицького та Колодязного.

На Куп’янському – ворог намагався прорватися тричі біля Петропавлівки, Колісниківки та Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 217 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 78 авіаційних ударів, під час яких скинув 254 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 10 408 дронів-камікадзе та здійснили 3346 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 08:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині було десять боїв, повідомляє Генштаб ЗСУ.".