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Напрямок Козачої Лопані залишається загрозливим — Синєгубов (відео)

Записано 18:09   20.07.2026
Олена Нагорна
Напрямок Козачої Лопані залишається загрозливим — Синєгубов (відео)

Район селища Козача Лопань на півночі Харківської області залишається однією із загрозливих ділянок фронту, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Ворог атакує і північ нашої території, північно-східний напрямок, Ізюмський напрямок так само. Фронт у нас стабільний наразі, але все одно загрозливим є напрямок Козачої Лопані, це на півночі території. Вовчанський напрямок, Куп’янський актуальний для ворога, для спроби просування вглиб території, однак успіхів немає, і там наші воїни активно знищують ворожі сили», — розповів Синєгубов.

Відео: національний телемарафон

Також голова ХОВА наголосив на необхідності посилення РЕБ та пасивного захисту. Він відзначив зростання ефективності роботи ППО, порівнявши показники збиття російських безпілотників.

«З початку року було ЗСУ збито понад 2 тисячі повітряних цілей, переважно це “шахеди”, і лише за червень було збито 476 повітряних цілей, тобто значно більше у порівнянні з минулим звітним періодом. І, звичайно, ми будемо далі посилюватися, тобто це комплексне питання», — зазначив Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 18:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Район селища Козача Лопань на півночі Харківської області залишається однією із загрозливих ділянок фронту, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.".