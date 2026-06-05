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На севере от Харькова напряженнее – Генштаб о ситуации на фронте

Украина 08:08   05.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
На севере от Харькова напряженнее – Генштаб о ситуации на фронте

О 18 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ. 

На севере Харьковщины было 12 боев около Старицы, Лимана, Отрадного и в направлении Избицкого, Охримовки и Колодезного.

На Купянском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян вблизи Новоплатоновки, Купянска, Ковшаровки и Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 273 боевых столкновения. По уточненной информации вчера противник совершил 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и осуществил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 08:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О 18 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ. ".