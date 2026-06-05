На севере от Харькова напряженнее – Генштаб о ситуации на фронте
О 18 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, информирует Генштаб ВСУ.
На севере Харьковщины было 12 боев около Старицы, Лимана, Отрадного и в направлении Избицкого, Охримовки и Колодезного.
На Купянском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян вблизи Новоплатоновки, Купянска, Ковшаровки и Новоосиново.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 273 боевых столкновения. По уточненной информации вчера противник совершил 95 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и осуществил 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Также в Генштабе обновили данные о потерях врага:
Читайте также: Утром 5 июня россияне вновь атакуют Харьков
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На севере от Харькова напряженнее – Генштаб о ситуации на фронте», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 08:08;