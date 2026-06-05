З полону визволили 186 українців: серед них воїни, які захищали Харківщину

Вдень 5 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

«Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року», – зазначив Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 62 роки.