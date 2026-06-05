З полону визволили 186 українців: серед них воїни, які захищали Харківщину
Вдень 5 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.
«Ще 185 українських захисників сьогодні повертаються додому з російської неволі. І також із захисниками повертається один цивільний. Воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Рядові, сержанти й офіцери. Вони захищали нашу державу в Маріуполі та на «Азовсталі», а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Серед них ті, хто повертається після років російського полону, в якому перебували ще з 2022 року», – зазначив Зеленський.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 62 роки.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: военнопленные, Володимир Зеленський, обмен пленными;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 14:50;