Из плена освободили 186 украинцев: среди них воины, защищавшие Харьковщину

Днем 5 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

«Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи. И также с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на «Азовстале», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года», — отметил Зеленский.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что возраст младшего освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось — 62 года.