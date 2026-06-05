Из плена освободили 186 украинцев: среди них воины, защищавшие Харьковщину
Днем 5 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.
«Еще 185 украинских защитников сегодня возвращаются домой из российской неволи. И также с защитниками возвращается один гражданский. Воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Рядовые, сержанты и офицеры. Они защищали наше государство в Мариуполе и на «Азовстале», а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском и Курском направлениях. Среди них те, кто возвращается после лет российского плена, в котором находились еще с 2022 года», — отметил Зеленский.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что возраст младшего освобожденного — 26 лет, самому старшему исполнилось — 62 года.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: военнопленные, Володимир Зеленський, обмен пленными;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 14:50;