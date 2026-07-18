«Зеленский не терпит людей, возле которых он меркнет» – политолог о Федорове

Настоящие причины отставки министра обороны Михаила Федорова объяснил МГ «Объектив» харьковский политолог Антон Авксентьев.

Наблюдая за очередной отставкой в ​​окружении президента Украины Владимира Зеленского, возникает вопрос: откуда у него нелюбовь к профессиональным игрокам в команде? Сначала президент избавился от главкома Валерия Залужного, который успешно руководил защитой Украины в 2022 году, затем убрал профессионального и подготовленного дипломата Дмитрия Кулебу, потом увольнение постигло Дмитрия Кудрицкого, руководителя «Укрэнерго», которому очень доверяли иностранные партнеры Украины, помогая с восстановлением и ремонтом объектов, чего теперь, особенно после ареста бывшего министра энергетики Германа Галущенко, нет. И сейчас история с Михаилом Федоровым, удачно проявившим себя в должности министра обороны Украины, чей подход повлиял последние полгода на успешные атаки украинских БПЛА по россиянам.

Итак, несмотря на то, что короля играет свита, почему же Владимир Зеленский избегает в своем окружении профессионалов, МГ «Объектив» поинтересовалась у политолога Антона Авксентьева.

«Во-первых, мне кажется, что за все годы независимости Украины профессиональность как критерий кадровых назначений всегда уступала личной лояльности. Это специфика нашего политического режима, которая не меняется годами, десятилетиями, безотносительно к персоналиям. Второе, что касается персоналий, я думаю, что Зеленский не терпит рядом людей, на фоне которых он меркнет. Это такая ревность за какие-то победы. Потому что все победы должны прописываться только Зеленскому. Год назад был показательный кейс, наверное, самая спешная операция «Паутина», которую реализовали силы СБУ. После этого убрали Малыша из СБУ. Это было очень странно, непонятно, так же никак не прокоммуницировано. И Малыш отошел на вторые роли, ему не дали какую-то равноценную должность. Аналогично было с Залужным два года назад, когда генерал олицетворял победу, а президент вроде бы ни при чем. Зеленский не терпит ситуаций, когда кто-то публично начинает восприниматься обществом как тот, кому мы обязаны даже локальным успехом», — отметил политолог.

Против Федорова сработал его не запятнанный коррупционными скандалами имидж.

«В начале июня КМИС, который, по моему мнению, довольно заангажированная структура, выпустили публичную социологию, где давали показатели доверия по разным общественным деятелям. И продемонстрировали очень стремительный рост Федорова – за полгода уровень доверия к нему вырос до 50%. Зеленскому КМИС давали 60+. Но баланс доверия-недоверия у Федорова был лучше, потому что к Зеленскому все остальные 39% респондентов резко негативно относились. А по Федорову этого антирейтинга как раз не было. Я предполагаю, что когда на Банковой увидели эти цифры, очень положительную динамику именно по Федорову, что все эти так называемые «дальнобойные санкции», любимое новое словосочетание президента, люди начали отождествлять не с Зеленским, а с Федоровым, это и стало приговором Федорову, кроме ситуации конфликта с Сырским. Я думаю, что ключевое – не делиться победой ни с кем. Это главный критерий, почему рядом с президентом люди, которые вдруг попадают на волну популярности, сразу не задерживаются, потому что Зеленский от них избавляется», — подытожил Антон Авксентьев.