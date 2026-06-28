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День Конституции: Синегубова и других деятелей Харьковщины наградил Зеленский

Политика 12:56   28.06.2026
Елена Нагорная
День Конституции: Синегубова и других деятелей Харьковщины наградил Зеленский Фото: ХОВА

По случаю Дня Конституции президент Владимир Зеленский отметил украинцев государственными наградами и почетными званиями.

В частности, орденом Богдана Хмельницкого II степени отмечен начальник ХОВА Олег Синегубов.

Также награды получили:

  • заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская — орден княгини Ольги III степени;
  • начальник Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева — орден княгини Ольги I степени;
  • профессор ХНУ имени В. Н. Каразина Виль Бакиров и главный инженер регионального филиала «Южная железная дорога» АО «Укрзалізниця» Роман Прокопьев — орден «За заслуги» III степени.

Почетные звания получили:

  • преподаватель Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского Артем Вусик — «Заслуженный деятель искусств Украины»;
  • ректор Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды Юрий Бойчук и ректор Украинского государственного университета железнодорожного транспорта Сергей Панченко — «Заслуженный деятель науки и техники Украины»;
  • советник ГП «Харьковский региональный научно-производственный центр стандартизации, метрологии и сертификации» Владимир Величко — «Заслуженный экономист Украины»;
  • директор Дергачевской центральной районной больницы Светлана Бережная и врач Харьковской городской многопрофильной больницы № 18 Марина Куринная — «Заслуженный врач Украины»;
  • заведующий лабораторией Учебно-научного института № 2 ХНУВД Константин Бугайчук и заведующая кафедрой Государственного биотехнологического университета Виктория Гросул — «Заслуженный работник образования Украины».

28 июня Украина отмечает 30-ю годовщину принятия Конституции (1996 года). Основной закон закрепил фундаментальные права и свободы граждан, а также основы независимого государства. Документ был принят Верховной Радой в 9:18 утра по результатам самого длинного в истории пленарного заседания. Докладчиком на трибуне был Михаил Сирота. Утром в Раду с шампанским прибыл президент Украины Леонид Кучма. Впоследствии он упразднил свой указ о проведении всеукраинского референдума, на который планировал вынести предыдущий проект Конституции.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 12:56;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По случаю Дня Конституции президент Владимир Зеленский отметил украинцев государственными наградами и почетными званиями.".