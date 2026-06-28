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День Конституції: Синєгубова та інших діячів Харківщини нагородив Зеленський

Політика 12:56   28.06.2026
Олена Нагорна
День Конституції: Синєгубова та інших діячів Харківщини нагородив Зеленський

З нагоди Дня Конституції президент Володимир Зеленський відзначив українців державними нагородами та почесними званнями.

Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня відзначено начальника ХОВА Олега Синєгубова.

Також нагороди отримали:

  • заступниця начальника ХОВА Віта Ковальська – орден княгині Ольги ІІІ ступеня;
  • начальниця Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва – орден княгині Ольги І ступеня;
  • професор ХНУ імені В. Н. Каразіна Віль Бакіров та головний інженер регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Роман Прокоп’єв — орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Почесні звання отримали:

  • викладач Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського Артем Вусик – «Заслужений діяч мистецтв України»;
  • ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Юрій Бойчук та ректор Українського державного університету залізничного транспорту Сергій Панченко – «Заслужений діяч науки та техніки України»;
  • радник ДП “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації” Володимир Величко – “Заслужений економіст України”;
  • директорка Дергачівської центральної районної лікарні Світлана Бережна та лікарка Харківської міської багатопрофільної лікарні № 18 Марина Курінна – «Заслужений лікар України»;
  • завідувач лабораторії Навчально-наукового інституту № 2 ХНУВС Костянтин Бугайчук та завідувачка кафедри Державного біотехнологічного університету Вікторія Гросул – «Заслужений працівник освіти України».

28 червня Україна відзначає 30-ту річницю прийняття Конституції (1996 року). Основний закон закріпив фундаментальні права та свободи громадян, а також основи незалежної держави. Документ був ухвалений Верховною Радою о 9:18 ранку за результатами найдовшого в історії пленарного засідання. Доповідачем на трибуні був Михайло Сирота. Вранці до Ради з шампанським прибув президент України Леонід Кучма. Згодом він скасував свій указ щодо проведення всеукраїнського референдуму, на який планував винести попередній проєкт Конституції.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 12:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З нагоди Дня Конституції президент Володимир Зеленський відзначив українців державними нагородами та почесними званнями.".