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Сегодня 28 июня 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   28.06.2026
Оксана Горун
Сегодня 28 июня 2026: какой праздник и день в истории

28 июня в Украине – День Конституции. Также сегодня отмечают День молодежных и детских организаций Украины. В этот день в 1651 году началась битва под Берестечком. В 1663-м гетманом Левобережной Украины избрали Ивана Брюховецкого. В 1890-м родился один из основателей «Пласта» — Петр Франко. В 1914-м в Сараево убили наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. В 1919-м подписали Версальский мирный договор. В 1992-м тральщик «Сигнальщик» стал первым кораблем Черноморского флота, поднявшим украинский флаг. В 1996-м Верховная Рада приняла Конституцию Украины. В 1997-м состоялся скандальный боксерский поединок, во время которого Тайсон откусил ухо Холифилду. В 2016-м произошел теракт в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле.

Праздники и памятные даты 28 июня

В Украине 28 июня – День Конституции.

Последнее воскресенье июня – День молодежных и детских общественных организаций Украины.

В мире – Международный день социального бизнеса

Также сегодня: Международный день пирсинга.

28 июня в истории

28 июня 1651 года началось сражение под Берестечком. Это один из самых больших (и неудачных для казаков) боев Хмельнитчины. Подробнее.

28 июня 1663 года, на второй день «Черной рады», в Нежине гетманом Левобережной Украины избрали «кандидата Москвы» Ивана Брюховецкого. Подробнее.

28 июня 1890 года родился один из основателей «Пласта» и украинский военный летчик Петр Франко. Он был третьим сыном поэта Ивана Франко. Подробнее.

28 июня 1914 года сербские террористы из организации «Черная рука» убили в Сараево наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его жену Софию Хотек, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. Подробнее.

Франц Фердинанд и его жена перед убийством
Франц Фердинанд с женой в Сараево. Фото: http://humus.livejournal.com/2181956.html

28 июня 1917 года Украинская Центральная Рада приняла решение о формировании первого правительства УНР – Генерального Секретариата. Подробнее.

28 июня 1919 года подписали Версальский мирный договор между победителями в Первой мировой войне (США, Великобританией, Францией, Королевством Италия, Японской империей, Бельгией и др.) с одной стороны и Германией – с другой. Подробнее.

Версальский мирный договор 1919
Фото: Оклендский военно-исторический музей

28 июня 1992 года тральщик «Сигнальщик» стал первым кораблем на Черном море, поднявшим украинский флаг. Подробнее.

28 июня 1996 года Верховная Рада Украины по результатам самого длинного в истории пленарного заседания смогла утвердить Конституцию Украины. Подробнее.

28 июня 1997 года состоялся, вероятно, самый скандальный боксерский поединок в истории. Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон посреди боя откусил кусок уха своему противнику – действующему чемпиону Эвандеру Холифилду.  Подробнее.

28 июня 2016 года произошел теракт в международном аэропорту Ататюрка в Стамбуле (Турция). Трое нападавших открыли огонь, а затем совершили самоподрыв. В результате атаки погибли 42 человека (не считая трех террористов), более 230 человек получили ранения. Ответственность за это кровавое нападение не взяла на себя ни одна террористическая организация. Вначале турецкие чиновники заявляли, что нападавшие действовали от имени Исламского государства Ирака и Леванта и прибыли в Турцию с контролируемой ИГИЛ территории Сирии. Однако впоследствии двух из них идентифицировали как граждан РФ — Ракима Булгарова и Вадима Османова. Имя третьего нападавшего официально не обнародовали; по данным следствия, он мог быть выходцем из Узбекистана или Кыргызстана. Турецкие СМИ называли как вероятного организатора теракта чеченского экстремиста Ахмеда Чатаева (его так никогда и не судили по этому делу – Чатаева убили во время перестрелки с грузинской полицией в Тбилиси в 2017 году). В ноябре 2017 года начался судебный процесс против 46 обвиняемых в причастности к организации теракта.

Церковный праздник 28 июня

Перенос мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Подробнее.

Народные приметы

Если в реках прибыла вода, то будет непогода.

Если утром идет дождь, а после него радуга, то погода улучшится.

Что нельзя делать 28 июня

Нельзя давать и брать деньги взаймы.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя ссориться.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 июня в Украине – День Конституции. Также сегодня отмечают День молодежных и детских организаций Украины. В этот день в 1651 году началась битва под Берестечком".