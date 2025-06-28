Сегодня 28 июня: какой праздник и день в истории

28 июня в Украине – День Конституции. В этот день в 1997 году состоялся скандальный боксерский поединок, во время которого Тайсон откусил ухо Холифилду. В 1996-м Верховная Рада приняла Конституцию Украины. В 1992-м тральщик «Сигнальщик» стал первым кораблем на Черном море, поднявшим украинский флаг. В 1919-м подписали Версальский мирный договор. В 1914-м в Сараево убили наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что послужило поводом к началу Первой мировой войны. В 1890-м родился один из основателей «Пласта» — Петр Франко. В 1663-м гетманом Левобережной Украины избрали Ивана Брюховецкого. В 1651-м началась битва под Берестечком.

Праздники и памятные даты 28 июня

28 июня – День Конституции Украины.

В мире — Всемирный день против отказа от домашних животных и Международный день амброзии (оба приходятся на последнюю субботу июня).

Также сегодня: Международный день социального бизнеса, Международный день осведомленности о сколиозе, Всемирный день смурфиков (отмечают в ближайшую к 25 июня субботу), Международный день пирсинга.

28 июня в истории

28 июня 1651 года началось сражение под Берестечком. Это один из самых больших (и неудачных для казаков) боев Хмельнитчины. Подробнее.

28 июня 1663 года, на второй день «Черной рады», в Нежине гетманом Левобережной Украины избрали «кандидата Москвы» Ивана Брюховецкого. Подробнее.

28 июня 1890 года родился один из основателей «Пласта» и украинский военный летчик Петр Франко. Он был третьим сыном поэта Ивана Франко. Подробнее.

28 июня 1914 года сербские террористы из организации «Черная рука» убили в Сараево наследника австрийского престола Франца Фердинанда и его жену Софию Хотек, что послужило поводом для начала Первой мировой войны. Подробнее.

28 июня 1917 года Украинская Центральная Рада приняла решение о формировании первого правительства УНР – Генерального Секретариата. Подробнее.

28 июня 1919 года подписали Версальский мирный договор между победителями в Первой мировой войне (США, Великобританией, Францией, Королевством Италия, Японской империей, Бельгией и др.) с одной стороны и Германией – с другой. Подробнее.

28 июня 1992 года тральщик «Сигнальщик» стал первым кораблем на Черном море, поднявшим украинский флаг. Подробнее.

28 июня 1996 года Верховная Рада Украины по результатам самого длинного в истории пленарного заседания смогла утвердить Конституцию Украины. Подробнее.

28 июня 1997 года состоялся, вероятно, самый скандальный боксерский поединок в истории. Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон посреди боя откусил кусок уха своему противнику – действующему чемпиону Эвандеру Холифилду. Это был матч-реванш. 9 ноября 1996 года Холифилд победил Тайсона нокаутом в 11-м раунде. Это было неожиданностью, ведь фаворитом боя считали именно Тайсона. Несмотря на то, что он проиграл, в матче-реванше ставки снова больше делали на Тайсона. Внимание болельщиков к предстоящему зрелищу было максимальным: все 16 тысяч билетов на бой продали в первый день. И зрители получили шоу, хотя и не такое, на которое надеялись. Бой был весьма «грязным». Уже во втором раунде Холифилд во время клинча ударил Тайсона головой так, что у того возникло рассечение. Тайсон обратился к рефери, отмечая, что соперник действовал намеренно, но тот не обратил внимания. Весь раунд Холифилд клинчевал соперника, на яркий бокс в стиле агрессивного Тайсона это совсем не походило. Под конец раунда чемпион снова нанес «неспортивный» удар – по затылку противнику. И снова рефери проигнорировал Тайсона. Поэтому с первых секунд третьего раунда боксер бросился в яростную атаку. Инициатива явно была за ним, он много раз точно попал по корпусу и голове Холифилда. И тот опять начал клинчевать противника, а затем еще раз ударил его головой. Именно после этого Тайсон «сорвался» и откусил Холифилду часть уха.

Рефери остановил бой, однако врач, осмотрев Холифилда, сделал вывод, что тот может продолжать. С Тайсона сняли два очка. Дальнейшие события в ринге уже больше напоминали потасовку, а не бокс. Тайсон еще раз получил головой по лицу, снова попытался укусить соперника, параллельно пробивая его мощными ударами. На 4-й раунд Холифилд не вышел, Тайсон попытался пробиться к нему, разбрасывая по дороге охранников и полицию. В результате боксера дисквалифицировали. Затем за откушенное ухо Холифилда Тайсона лишили боксерской лицензии и оштрафовали его на 3 млн долларов. Лицензию возобновили через год – в 1998-м. Уже в двухтысячных Холифилд и Тайсон примирились и публично извинились друг перед другом.

Церковный праздник 28 июня

Перенос мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна. Подробнее.

Народные приметы

Если в реках прибыла вода, то будет непогода.

Если утром идет дождь, а после него радуга, то погода улучшится.

Что нельзя делать 28 июня

Нельзя давать и брать деньги взаймы.

Нельзя играть свадьбу.

Нельзя ссориться.