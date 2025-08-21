Live
  • Чт 21.08.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.17

Жестоко пытал людей в Балаклее: россиянин «Тайсон» получил приговор

Общество 15:00   21.08.2025
Виктория Яковенко
Жестоко пытал людей в Балаклее: россиянин «Тайсон» получил приговор Фото: Владислав Абдула

На Харьковщине заочно приговорили боевика российского ГРУ, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, осужденный — 36-летний россиянин Султан Паштов с позывным «Тайсон», боевик батальона «Чибис» 16-й отдельной бригады ГРУ.

Установлено, что весной 2022 года он в составе российских войск находился в оккупированной Балаклее. Там оккупанты обустроили на территории захваченного райотдела полиции пыточную, в которую свозили десятки похищенных жителей города.

«Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и последующей пытке потерпевших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время арестовали в антисанитарных условиях без пищи и воды. Также рашисты применяли к похищенным людям электрический ток. Таким образом, Паштов вместе со своими сообщниками пытался запугать местных жителей», — отметили в СБУ.

Кроме того, выяснили правоохранители, применяя многочисленные пытки, оккупант пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с РФ для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте.

Суд признал «Тайсона» виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Его заочно приговорили к 11 годам тюрьмы.

«Поскольку осужденный скрывается от правосудия, СБУ принимает меры для реализации международных правовых механизмов, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания», – подчеркнули правоохранители.

Читайте также: «На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро
20.08.2025, 20:37
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
Как найти бюветы с водой: для харьковчан создали удобный сервис
20.08.2025, 16:17
Новости Харькова — главное 21 августа: фронт, регион может расшириться
Новости Харькова — главное 21 августа: фронт, регион может расшириться
21.08.2025, 15:04
«Сегодня хороним людей» — Терехов о последнем обстреле Харькова
«Сегодня хороним людей» — Терехов о последнем обстреле Харькова
21.08.2025, 12:49
Краматорск станет Харьковщиной? В ВР предлагают изменить админграницы, детали
Краматорск станет Харьковщиной? В ВР предлагают изменить админграницы, детали
21.08.2025, 13:48
«Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи
«Металлист 1925» тренировался в Харькове. Когда в город могут вернуться матчи
21.08.2025, 15:29

Новости по теме:

20:37
Новости Харькова — главное за 9 августа: «прилет» без тревоги, атака БпЛА
11:45
Изюм – без света, в Балаклее – повреждения: последствия ночных ударов врага 📷
14:20
Детей на Харьковщине будут учить техникам исцеления: подробности
08:34
Ночные пожары в Балаклее: погиб человек, был «прилет»
16:16
В Балаклее открывают мост после восстановления, но есть ограничения

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Жестоко пытал людей в Балаклее: россиянин «Тайсон» получил приговор»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 августа 2025 в 15:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине заочно приговорили боевика российского ГРУ, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током.".