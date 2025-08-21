Жестоко пытал людей в Балаклее: россиянин «Тайсон» получил приговор
На Харьковщине заочно приговорили боевика российского ГРУ, который во время оккупации Балаклеи пытал украинцев током.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, осужденный — 36-летний россиянин Султан Паштов с позывным «Тайсон», боевик батальона «Чибис» 16-й отдельной бригады ГРУ.
Установлено, что весной 2022 года он в составе российских войск находился в оккупированной Балаклее. Там оккупанты обустроили на территории захваченного райотдела полиции пыточную, в которую свозили десятки похищенных жителей города.
«Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах рашистов и последующей пытке потерпевших. В застенках к людям применяли жестокие пытки, в том числе на длительное время арестовали в антисанитарных условиях без пищи и воды. Также рашисты применяли к похищенным людям электрический ток. Таким образом, Паштов вместе со своими сообщниками пытался запугать местных жителей», — отметили в СБУ.
Кроме того, выяснили правоохранители, применяя многочисленные пытки, оккупант пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с РФ для получения разведданных о Силах обороны на восточном фронте.
Суд признал «Тайсона» виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Его заочно приговорили к 11 годам тюрьмы.
«Поскольку осужденный скрывается от правосудия, СБУ принимает меры для реализации международных правовых механизмов, которые позволят привлечь его к реальному отбыванию наказания», – подчеркнули правоохранители.
