«На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Харькова, который, по данным следствия, сотрудничал с РФ.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что общаться через мессенджер с представителем РФ фигурант начал в апреле 2024 года.

«Во время воздушной тревоги мужчина выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраине города, и наблюдал за работой украинского ПВО. Полученные данные он наносил на карты Google и посылал своему собеседнику из РФ», — установили правоохранители.

Разведданные оккупанты планировали использовать для ударов БпЛА и КАБ по позициям Сил обороны, говорят в прокуратуре.

Мужчину задержали у него дома. Сейчас он находится в СИЗО.

Харьковчанину инкриминируют распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУУ). Если вину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.