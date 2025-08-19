«На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура
Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Харькова, который, по данным следствия, сотрудничал с РФ.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что общаться через мессенджер с представителем РФ фигурант начал в апреле 2024 года.
«Во время воздушной тревоги мужчина выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраине города, и наблюдал за работой украинского ПВО. Полученные данные он наносил на карты Google и посылал своему собеседнику из РФ», — установили правоохранители.
Разведданные оккупанты планировали использовать для ударов БпЛА и КАБ по позициям Сил обороны, говорят в прокуратуре.
Мужчину задержали у него дома. Сейчас он находится в СИЗО.
Харьковчанину инкриминируют распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУУ). Если вину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Читайте также: Ждали оккупации и восхваляли россиян: мужчин поймали на Харьковщине — СБУ
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, ппо, Харьковская областная прокуратура, харьковчанин;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Харькова, который, по данным следствия, сотрудничал с РФ.".