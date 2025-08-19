Live
  • Вт 19.08.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.17

«На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура

Общество 12:36   19.08.2025
Виктория Яковенко
«На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Харькова, который, по данным следствия, сотрудничал с РФ.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что общаться через мессенджер с представителем РФ фигурант начал в апреле 2024 года.

«Во время воздушной тревоги мужчина выходил на балкон собственной квартиры, расположенной на окраине города, и наблюдал за работой украинского ПВО. Полученные данные он наносил на карты Google и посылал своему собеседнику из РФ», — установили правоохранители.

харьковчанин сливал данные о ПВО
Фото: Харьковская областная прокуратура

Разведданные оккупанты планировали использовать для ударов БпЛА и КАБ по позициям Сил обороны, говорят в прокуратуре.

Мужчину задержали у него дома. Сейчас он находится в СИЗО.

Харьковчанину инкриминируют распространение информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УКУУ). Если вину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Читайте также: Ждали оккупации и восхваляли россиян: мужчин поймали на Харьковщине — СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 19 августа: «прилет» на Лозовщине, бои, раненые
Новости Харькова — главное за 19 августа: «прилет» на Лозовщине, бои, раненые
19.08.2025, 13:02
«Не могу я, моя собака!»: видео спасения жителей пятиэтажки в Харькове
«Не могу я, моя собака!»: видео спасения жителей пятиэтажки в Харькове
19.08.2025, 11:05
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 августа: какой праздник и день в истории
19.08.2025, 06:00
Обстрелянная Харьковщина: в прокуратуре показали последствия ударов за сутки
Обстрелянная Харьковщина: в прокуратуре показали последствия ударов за сутки
19.08.2025, 10:10
Атака на Кременчуг: куда целили россияне, мэр предупредил об опасности (фото)
Атака на Кременчуг: куда целили россияне, мэр предупредил об опасности (фото)
19.08.2025, 12:13
«На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура
«На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура
19.08.2025, 12:36

Новости по теме:

23:15
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
21:56
ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)
21:08
Мобильные почтовые отделения на Харьковщине: где работают и что в планах
20:23
Количество долгов по зарплате на Харьковщине назвали аналитики (инфографика)
19:56
Без осадков, ночью холодно: прогноз погоды в Харькове и области на 19 августа

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««На балконе понаблюдаю»: харьковчанин «сливал» данные о ПВО – прокуратура»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 августа 2025 в 12:36;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители передали в суд обвинительный акт в отношении 42-летнего жителя Харькова, который, по данным следствия, сотрудничал с РФ.".