Ждали оккупации и восхваляли россиян: мужчин поймали на Харьковщине — СБУ

Правоохранители задержали в Харьковской области трех мужчин, которые, по данным следствия, оказались вражескими агитаторами.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, среди задержанных – 56-летний бывший водитель из исправительной колонии. Установлено, что он призывал врага захватить южные и восточные регионы Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.

Другой фигурант – 35-летний безработный харьковчанин. В СБУ сообщили, что он героизировал частные военные компании РФ, а также призвал оккупантов захватить Харьков и другие украинские города.

Третий задержанный — 37-летний мужчина, который, как выяснили правоохранители, восхвалял кремлевский режим и призывал врага к массированным ударам по гражданской инфраструктуре.

Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас мужчины – в СИЗО. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.