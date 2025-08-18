Ждали оккупации и восхваляли россиян: мужчин поймали на Харьковщине — СБУ
Правоохранители задержали в Харьковской области трех мужчин, которые, по данным следствия, оказались вражескими агитаторами.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, среди задержанных – 56-летний бывший водитель из исправительной колонии. Установлено, что он призывал врага захватить южные и восточные регионы Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.
Другой фигурант – 35-летний безработный харьковчанин. В СБУ сообщили, что он героизировал частные военные компании РФ, а также призвал оккупантов захватить Харьков и другие украинские города.
Третий задержанный — 37-летний мужчина, который, как выяснили правоохранители, восхвалял кремлевский режим и призывал врага к массированным ударам по гражданской инфраструктуре.
Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Сейчас мужчины – в СИЗО. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Читайте также: Женщину в Харькове избили и приковали к дереву ради денег – НПУ
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ждали оккупации и восхваляли россиян: мужчин поймали на Харьковщине — СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 14:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харьковской области трех мужчин, которые, по данным следствия, оказались вражескими агитаторами.".