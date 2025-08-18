Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

Ждали оккупации и восхваляли россиян: мужчин поймали на Харьковщине — СБУ

Общество 14:30   18.08.2025
Виктория Яковенко
Ждали оккупации и восхваляли россиян: мужчин поймали на Харьковщине — СБУ Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали в Харьковской области трех мужчин, которые, по данным следствия, оказались вражескими агитаторами.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, среди задержанных – 56-летний бывший водитель из исправительной колонии. Установлено, что он призывал врага захватить южные и восточные регионы Украины и одновременно массово уничтожать украинцев.

Другой фигурант – 35-летний безработный харьковчанин. В СБУ сообщили, что он героизировал частные военные компании РФ, а также призвал оккупантов захватить Харьков и другие украинские города.

Третий задержанный — 37-летний мужчина, который, как выяснили правоохранители, восхвалял кремлевский режим и призывал врага к массированным ударам по гражданской инфраструктуре.

Фигурантам сообщили о подозрении по трем статьям УКУ: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности и религиозных убеждений); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас мужчины – в СИЗО. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

вражеских агитаторов поймали на Харьковщине
Фото: Владислав Абдула

Читайте также: Женщину в Харькове избили и приковали к дереву ради денег – НПУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 14:02
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
18.08.2025, 13:33
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
18.08.2025, 13:49
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
Под завалами дома в Харькове могут находиться еще три человека – Синегубов
18.08.2025, 12:56
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
Удары по дому в Харькове: Терехов показал видео «прилетов»
18.08.2025, 12:36
Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
Аналитик: плацдарм оккупантов на Харьковщине превратился в свалку трупов
18.08.2025, 15:26

Новости по теме:

18:34
Агитатору, призывающему разбомбить Харьков, СБУ сообщила о подозрении
11:00
Судимый житель Харьковщины агитировал за «русский мир» и попался СБУ
13:27
«Работайте, братья!» Двоих агитаторов, ждавших рф, поймали на Харьковщине
17:00
5 лет за решеткой получил охранник из Харьковщины за призывы бомбить Украину
15:39
Житель Харьковщины прославлял в «Одноклассниках» войну и армию РФ – СБУ

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Ждали оккупации и восхваляли россиян: мужчин поймали на Харьковщине — СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 14:30;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харьковской области трех мужчин, которые, по данным следствия, оказались вражескими агитаторами.".