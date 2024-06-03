Агитатору, призывающему разбомбить Харьков, СБУ сообщила о подозрении

Блоггер-коллаборант Борис Рожин, являющийся автором выражения «вежливые люди», которым называл оккупационные группировки РФ, захватывавшие Крым в 2014 году, призывает уничтожить Харьков, сообщает СБУ.

В настоящее время блогер является одним из ключевых рупоров кремля – публично поддерживает войну России против Украины и оправдывает военные преступления россиян.

Борис Рожин призывает к полному уничтожению гражданской инфраструктуры Харькова и выступает за продление массированных ракетно-бомбовых ударов по городу.

Антиукраинский контент Рожин распространяет под псевдонимом «Colonelcassad» через собственные аккаунты в соцсетях с общей аудиторией почти 1 млн пользователей. Он публично поддерживает агрессора еще со времен захвата Крыма, где жил и зарабатывал фрилансом. Впоследствии он возглавил там оккупационное интернет-издание «голос Севастополя».

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Рожину о подозрении сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

◾ ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

◾ ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

◾ ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

◾ ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

◾ ст. 436 (пропаганда войны).

Поскольку злоумышленник скрывается на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.