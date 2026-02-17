В Харькове поймали пропагандиста, который хотел «сравнять Киев с землей» — СБУ
Правоохранители задержали в Харькове 29-летнего мужчину, который, по данным следствия, распространял кремлевскую пропаганду.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант работал разнорабочим. Для конспирации он использовал Telegram-аккаунт с вымышленным именем и действовал преимущественно во вражеских чатах.
«Пропагандист был убежден в совершенстве путинского режима и желал Украине такого же участия. Мужчина начал преступную деятельность в начале прошлого года и систематически публиковал переполненные ненавистью к Украине и украинским властям посты. Кроме того, подозреваемый хотел «сравнять Киев с землей» и подвергал сомнению существование украинской государственности в целом», — установило следствие.
Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила наличие признаков уголовных правонарушений в его высказываниях.
Во время обыска дома у фигуранта правоохранители изъяли мобильный телефон, который он якобы использовал для совершения преступных действий.
Фигуранту сообщили о подозрении по частям. 2, 3 ст. 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Если вину докажут, ему грозит 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, шесть лет в тюрьме проведет харьковчанин по распространению российской пропаганды. Приговора он ждал в СИЗО, напомнили в Харьковской облпрокуратуре.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: київ, Киев, новости Харькова, пропагандист, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове поймали пропагандиста, который хотел «сравнять Киев с землей» — СБУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 февраля 2026 в 15:21;