В Харькове поймали пропагандиста, который хотел «сравнять Киев с землей» — СБУ

Общество 15:21   17.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове поймали пропагандиста, который хотел «сравнять Киев с землей» — СБУ

Правоохранители задержали в Харькове 29-летнего мужчину, который, по данным следствия, распространял кремлевскую пропаганду.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант работал разнорабочим. Для конспирации он использовал Telegram-аккаунт с вымышленным именем и действовал преимущественно во вражеских чатах.

«Пропагандист был убежден в совершенстве путинского режима и желал Украине такого же участия. Мужчина начал преступную деятельность в начале прошлого года и систематически публиковал переполненные ненавистью к Украине и украинским властям посты. Кроме того, подозреваемый хотел «сравнять Киев с землей» и подвергал сомнению существование украинской государственности в целом», — установило следствие.

Судебная лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза подтвердила наличие признаков уголовных правонарушений в его высказываниях.

Во время обыска дома у фигуранта правоохранители изъяли мобильный телефон, который он якобы использовал для совершения преступных действий.

Фигуранту сообщили о подозрении по частям. 2, 3 ст. 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Если вину докажут, ему грозит 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, шесть лет в тюрьме проведет харьковчанин по распространению российской пропаганды. Приговора он ждал в СИЗО, напомнили в Харьковской облпрокуратуре.

Автор: Виктория Яковенко
