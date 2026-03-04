Live

Генералу РФ, причастному к ракетным ударам по детям, сообщили подозрение

Происшествия 19:43   04.03.2026
Оксана Якушко
Правоохранители установили личность генерал-майора ВС РФ, причастного к организации ракетного удара по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет».

Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

На основании собранных доказательств российскому вояке сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством.

Речь идет о бывшем первом заместителе командующего – начальнике штаба дальней авиации ВВС воздушно-космических сил ВС РФ, занимающей должность командующего дальней авиацией РФ.

Этот генерал-майор координировал действия подразделений во время массированного ракетного обстрела территории Украины 8 июля 2024 года. По его приказу экипаж ракетоносца-бомбардировщика Ту-95 ТС осуществил пуск крылатой ракеты Х-101, которая около 10:45 попала в корпус детской больницы «Охматдет».

Ракеты этого типа программируют по заранее определенным координатам, что говорит о целенаправленном характере удара по гражданскому медицинскому учреждению.

Из-за атаки погибли молодая врач и дедушка одной пациентки. Ранения и травмы различной степени тяжести получили не менее 34 человек, среди которых 9 детей. На момент взрыва в больнице находились более 600 детей. Кроме человеческих жертв, были масштабные разрушения корпусов и уничтожено медицинское оборудование.

Это не единственный кровавый след в послужном списке русского генерала. Ранее ему уже сообщили о подозрении за организацию ракетных обстрелов Львова 4 сентября 2024 года. Тогда атака унесла жизни 8 человек, среди которых члены семьи Базилевич (Ярина, Дарья, Эмилия и Евгения).

