Уничтожили дамбу Оскольского водохранилища: будут судить генералов РФ (видео)

Происшествия 16:13   18.02.2026
Виктория Яковенко
Уничтожили дамбу Оскольского водохранилища: будут судить генералов РФ (видео) Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители передали в суд дело об уничтожении дамбы Оскольского водохранилища в 2022 году.

«Еще недавно Оскольское водохранилище было одним из крупнейших в Украине — входило в десятку по площади и объему, оставалось любимым местом отдыха и рыбалки для жителей Харьковщины, Донбасса. Теперь это пример военного преступления и экоцида», — подчеркнули в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители напоминают: российские военные целенаправленно уничтожили эту дамбу. В преступлении подозревают командующего 6-й армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа родом с Харьковщины и командующего 20-й общевойсковой армией того же округа.

уничтожена гребля Оскольского водохранилища
Фото: Харьковская областная прокуратура

«По приказам одного из них по дамбе наносили авиационные удары с истребителей — применяли ракеты «Х-59» и фугасные авиабомбы «ФАБ-250/500/1500». Другой отдал приказ заминировать и подорвать конструкции дамбы. Это произошло в сентябре 2022 года, когда российская армия отступала из Харьковской области во время контрнаступления ВСУ», – рассказали в прокуратуре.

Плотина была полностью уничтожена. Водохранилище потеряло до 70% воды, были размыты плодородные почвы, под угрозой уничтожения оказались флора и фауна.

«Из-за необратимого обезвоживания и подтопления прибрежных территорий претерпела разрушительные изменения природно-техногенная экосистема реки Северский Донец. Комплексные судебные экспертизы подтвердили: уничтожение Оскольского водохранилища является социально-техногенно-экологической катастрофой, повлекшей чрезвычайную ситуацию государственного уровня», — добавили правоохранители.

уничтожена гребля Оскольского водохранилища
Фото: Харьковская областная прокуратура

Общая сумма ущерба окружающей среде превысила 39,1 млрд грн.

«Доказательства преступления собраны непосредственно на месте: ВСУ сбили истребитель, с которого совершались удары по дамбе», — отметили в прокуратуре.

Двум генералам РФ инкриминируют экоцид и нарушение законов и обычаев войны.

Видео: Офис Генпрокурора

Виктория Яковенко
