Знищили греблю Оскільського водосховища: судитимуть генералів РФ (відео)

Події 16:13   18.02.2026
Вікторія Яковенко
Знищили греблю Оскільського водосховища: судитимуть генералів РФ (відео) Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці передали до суду справу про знищення греблі Оскільського водосховища у 2022-му році.

«Ще донедавна Оскільське водосховище було одним із найбільших в Україні — входило до десятки за площею та об’ємом, залишалося улюбленим місцем відпочинку та риболовлі для жителів Харківщини, Донбасу. Тепер — це приклад навмисного воєнного злочину та екоциду», – підкреслили в Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці нагадують: російські військові цілеспрямовано знищили цю греблю. У злочині підозрюють командувача 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони західного військового округу родом з Харківщини та командувачу 20-ї загальновійськової армії того ж округу.

уничтожена гребля Оскольского водохранилища
Фото: Харківська обласна прокуратура

«За наказами одного з них по греблі завдавали авіаційних ударів із винищувачів — застосовували ракети «Х-59» та фугасні авіабомби «ФАБ-250/500/1500». Інший віддав наказ замінувати й підірвати запорні конструкції греблі. Це сталося у вересні 2022 року, коли російська армія відступала з Харківської області під час контрнаступу ЗСУ», – розповіли у прокуратурі.

Греблю було повністю знищено. Водосховище втратило до 70% води, було розмито родючі ґрунти, під загрозою знищення опинилися флора і фауна.

«Через незворотне зневоднення та підтоплення прибережних територій зазнала руйнівних змін природно-техногенна екосистема річки Сіверський Донець. Комплексні судові експертизи підтвердили: знищення Оскільського водосховища є соціально-техногенно-екологічною катастрофою, що призвела до надзвичайної ситуації державного рівня», – додали правоохоронці.

уничтожена гребля Оскольского водохранилища
Фото: Харківська обласна прокуратура

Загальна сума шкоди довкіллю перевищила 39,1 млрд грн.

«Докази злочину зібрані безпосередньо на місці: ЗСУ збили винищувач, з якого здійснювалися удари по греблі», – зазначили в прокуратурі.

Двом генералам РФ інкримінують екоцид та порушення законів та звичаїв війни.

Відео: Офіс Генпрокурора

Автор: Вікторія Яковенко
