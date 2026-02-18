Знищили греблю Оскільського водосховища: судитимуть генералів РФ (відео)
Правоохоронці передали до суду справу про знищення греблі Оскільського водосховища у 2022-му році.
«Ще донедавна Оскільське водосховище було одним із найбільших в Україні — входило до десятки за площею та об’ємом, залишалося улюбленим місцем відпочинку та риболовлі для жителів Харківщини, Донбасу. Тепер — це приклад навмисного воєнного злочину та екоциду», – підкреслили в Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці нагадують: російські військові цілеспрямовано знищили цю греблю. У злочині підозрюють командувача 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони західного військового округу родом з Харківщини та командувачу 20-ї загальновійськової армії того ж округу.
«За наказами одного з них по греблі завдавали авіаційних ударів із винищувачів — застосовували ракети «Х-59» та фугасні авіабомби «ФАБ-250/500/1500». Інший віддав наказ замінувати й підірвати запорні конструкції греблі. Це сталося у вересні 2022 року, коли російська армія відступала з Харківської області під час контрнаступу ЗСУ», – розповіли у прокуратурі.
Греблю було повністю знищено. Водосховище втратило до 70% води, було розмито родючі ґрунти, під загрозою знищення опинилися флора і фауна.
«Через незворотне зневоднення та підтоплення прибережних територій зазнала руйнівних змін природно-техногенна екосистема річки Сіверський Донець. Комплексні судові експертизи підтвердили: знищення Оскільського водосховища є соціально-техногенно-екологічною катастрофою, що призвела до надзвичайної ситуації державного рівня», – додали правоохоронці.
Загальна сума шкоди довкіллю перевищила 39,1 млрд грн.
«Докази злочину зібрані безпосередньо на місці: ЗСУ збили винищувач, з якого здійснювалися удари по греблі», – зазначили в прокуратурі.
Двом генералам РФ інкримінують екоцид та порушення законів та звичаїв війни.
Відео: Офіс Генпрокурора
- Категорії: Події, Харків; Теги: генерал РФ, Оскольское водохранилище, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
