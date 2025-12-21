Генерал, що доповів Путіну про перемогу у Куп’янську, зник у РФ – Зеленський

У РФ зник генерал, який доповів диктатору РФ Володимиру Путіну про окупацію Куп’янська.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв’ю виданню PAP.

20 листопада російський генерал-полковник Сергій Кузовлєв доповів Путіну, що армія РФ повністю окупувала Куп’янськ. Однак пізніше, 12 грудня, Зеленський прибув до Куп’янська і записав звідти відео, чим спростував твердження РФ про окупацію.

Що стосується генерала, то, судячи зі слів президента, ймовірно, він мав саме його.

“Путін часто говорив про контроль над містами… ми бачили відео, де генерал повідомляв про їх захоплення. А потім я поїхав до Куп’янська, і ситуація справді була складною, і лінія фронту була дуже близькою. Проте наші Збройні сили контролюють Куп’янськ”, — заявив Зеленський.

Він додав, що нещодавно була інформація про те, що генерала РФ знайшли мертвим. Тому президент України не виключає, що йдеться саме про цю людину.

“Потім цей генерал зник, хто знає куди. Учора чи позавчора була новина, що його знайшли мертвим. Я думаю, що це той самий генерал. Кожну інформацію потрібно перевіряти десять разів, але якщо він зник безвісти, я зовсім не здивуюсь”, – резюмував Зеленський.