Майже 15,5 тисяч осель відремонтували на Харківщині завдяки єВідновленню
Від старту програми єВідновлення мешканці Харківщини подали 69 306 заяв на одержання грошей для ремонту пошкодженого житла, повідомляє ХОВА.
Найбільше заяв надійшло від жителів Харкова і Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Через застосунок Дія мешканці регіону ще подали 237 001 повідомлення про пошкоджене майно. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 45 687 заявників на загальну суму понад 4,6 мільярда гривень. Ще для 1 466 заявників компенсацію погодили і передали на виплату на суму понад 116,7 мільйона гривень.
«Коштом компенсації на Харківщині вже відновили 8 157 квартир і 7 307 приватних будинків», — зазначив Олег Синєгубов.
У 45 територіальних громадах області комісії сформували 10 480 житлових сертифікатів для компенсації за знищене майно на загальну суму понад 14,1 мільярда гривень. У Харківській області придбали 5 809 об’єктів нерухомості, зокрема 4 859 квартир та 950 приватних будинків. Загальна вартість житла становить понад 11,5 мільярда гривень, із них сплачено сертифікатами — 9,5 мільярда. Усього вже використали 8 216 сертифікатів.
Більшість отримувачів придбали житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області купила житло у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України.
Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 18:55;