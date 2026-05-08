Почти 15,5 тысячи домов отремонтировали на Харьковщине благодаря єВідновленню
От старта программы єВідновлення жители Харьковщины подали 69 306 заявлений на получение денег для ремонта поврежденного жилья, сообщает ХОВА.
Больше всего заявлений поступило от жителей Харькова и Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
С помощью приложения Дія жители региона еще подали 237 001 сообщений о поврежденном имуществе. Денежную помощь для ремонта уже получили 45 687 заявителей на общую сумму более 4,6 миллиарда гривен. Еще для 1466 заявителей компенсацию согласовали и передали к выплате на сумму более 116,7 миллиона гривен.
«Благодаря компенсации на Харьковщине уже восстановили 8 157 квартир и 7 307 частных домов», — отметил Олег Синегубов.
В 45 территориальных громадах области комиссии сформировали 10480 жилищных сертификатов для компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму свыше 14,1 миллиарда гривен. В Харьковской области приобрели 5809 объектов недвижимости, в том числе 4859 квартир и 950 частных домов. Общая стоимость жилья составляет более 11,5 миллиарда гривен, из них уплачено сертификатами — 9,5 миллиарда. Всего уже использовали 8216 сертификатов.
Большинство получателей приобрели жилье в Харькове, Изюмской, Балаклейской, Чугуевской и Дергачевской территориальных громадах. Часть жителей области купили жилье в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях Украины.
Категории: Общество, Харьков; Теги: восстановление домов, ремонт, хова;
Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 18:55;