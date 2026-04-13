Live

Многоэтажку восстанавливают в одном из районов Харькова

Общество 18:30   13.04.2026
Оксана Якушко
На Салтовском шоссе восстанавливают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате боевых действий, сообщил Харьковский горсовет.

Специалисты уже заменили в девятиэтажке поврежденные окна, сейчас там восстанавливают входные группы: красят, восстанавливают козырьки, укладывают плитку и монтируют пандусы, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

В планах мастеров произвести капремонт более 2 тыс. кв. м, отремонтировать места общего пользования, восстановить цоколь, отмостки и межпанельные швы.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
