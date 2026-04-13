Многоэтажку восстанавливают в одном из районов Харькова

На Салтовском шоссе восстанавливают многоквартирный жилой дом, поврежденный в результате боевых действий, сообщил Харьковский горсовет.

Специалисты уже заменили в девятиэтажке поврежденные окна, сейчас там восстанавливают входные группы: красят, восстанавливают козырьки, укладывают плитку и монтируют пандусы, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

В планах мастеров произвести капремонт более 2 тыс. кв. м, отремонтировать места общего пользования, восстановить цоколь, отмостки и межпанельные швы.