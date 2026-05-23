Восстановление Харькова должно начаться до завершения войны – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что для прифронтового города восстановление не может начинаться только после завершения войны, сообщает Харьковский горсовет.

Харьков представил практические решения городского восстановления во время отдельного мероприятия «Rebuilding Homes and Futures: Urban Recovery in Kharkiv», которое состоялось 21 мая в рамках World Urban Forum 13 в Азербайджане.

В настоящее время в Харькове проживает более 1,3 млн человек, среди них около 215 тыс. вынужденных переселенцев. Город ежедневно обеспечивает базовые услуги, поддерживает образование, транспорт, коммунальную инфраструктуру и в то же время уже сейчас готовит проекты будущего развития.

В рамках мероприятия в Баку представили проект восстановления Северной Салтовки – одного из наиболее пострадавших районов Харькова. Он стал практическим продолжением работы над новой концепцией генплана города и результатов международного архитектурного конкурса. Проект предполагает создание жилого комплекса с детсадом, защитными сооружениями двойного назначения, элементами социального жилья, коммерческими помещениями и продуманным благоустройством. Важно, что речь идет не только о восстановлении одного квартала, но и о пилотной модели, которую впоследствии можно масштабировать на другие районы Харькова и Украины.

Ключевым этапом для перехода от концепции к строительству является подготовка проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований, инженерных и финансовых документов. Именно эти документы должны стать основой для привлечения международного финансирования и реализации проекта.

«Сегодня мы не просто говорим о восстановлении Харькова. Мы показываем партнерам конкретную модель, которую можно реализовать. Потому что без проектно-сметной документации, без расчетов, без понятных инженерных и финансовых решений ни один крупный проект не сдвинется с места. И ждать завершения войны мы не можем. Люди живут в Харькове сейчас. Они работают, воспитывают детей, возвращаются домой, и наша задача – создать безопасные и достойные условия уже сегодня. Проект, который мы представили на WUF13, является пилотным. Но если мы сможем реализовать эту модель в Харькове, ее можно будет использовать и в других украинских общинах. В ней соединены жилье, безопасность, образование, укрытие, социальная инфраструктура и новое понимание городского пространства», — отметил Игорь Терехов.