Харьков продолжает восстанавливаться: где сейчас идут ремонты, показала мэрия

Общество 16:44   22.05.2026
Виктория Яковенко
В разных районах Харькова продолжается восстановление многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате обстрелов, сообщает прессслужба горсовета.

В частности, в многоэтажке по улице Соборности Украины специалисты восстанавливают фасад, отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

«Там уже полностью восстановили все конструкции – стены, перекрытия и другие элементы, отремонтировали 1,1 тыс. кв. м кровли, утеплили технический этаж, а также полностью заменили окна в квартирах и подъездах. В планах – замена систем отопления, водоснабжения и канализации в поврежденной части дома, ремонт входных групп и остекление балконов», – говорится в сообщении.

Над восстановлением фасада строители работают и в многоквартирном доме на проспекте Любови Малой. Его утепляют, шпаклюют и окрашивают.

«Раньше на объекте демонтировали разрушенный подъезд, после чего построили новую стену. Кроме того, в доме уже заменили поврежденные окна новыми. В местах общего пользования выполнили внутренние работы – пошпаклевали и покрасили стены», – добавили в мэрии.

Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет
Фото: Харьковский горсовет

