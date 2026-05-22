Харьков продолжает восстанавливаться: где сейчас идут ремонты, показала мэрия
В разных районах Харькова продолжается восстановление многоквартирных жилых домов, поврежденных в результате обстрелов, сообщает прессслужба горсовета.
В частности, в многоэтажке по улице Соборности Украины специалисты восстанавливают фасад, отметили в департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
«Там уже полностью восстановили все конструкции – стены, перекрытия и другие элементы, отремонтировали 1,1 тыс. кв. м кровли, утеплили технический этаж, а также полностью заменили окна в квартирах и подъездах. В планах – замена систем отопления, водоснабжения и канализации в поврежденной части дома, ремонт входных групп и остекление балконов», – говорится в сообщении.
Над восстановлением фасада строители работают и в многоквартирном доме на проспекте Любови Малой. Его утепляют, шпаклюют и окрашивают.
«Раньше на объекте демонтировали разрушенный подъезд, после чего построили новую стену. Кроме того, в доме уже заменили поврежденные окна новыми. В местах общего пользования выполнили внутренние работы – пошпаклевали и покрасили стены», – добавили в мэрии.
Читайте также: Неизвестный повредил деревья в Харькове: коммунальщики обратились к горожанам
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, дома, міськрада, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков продолжает восстанавливаться: где сейчас идут ремонты, показала мэрия», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 16:44;