Неизвестный повредил деревья в Харькове: коммунальщики обратились к горожанам
В Китлярчином Яру неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые специалисты СКП «Харьковзеленстрой» высадили в виде аллеи. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.
Отмечается, что коммунальщики попытаются спасти растения, однако говорят: деревьям будет сложно восстановиться после таких повреждений.
«На предприятии еще раз призывали горожан: если вы видите, что кто-то уничтожает зеленые насаждения, ломает или спиливает деревья, не стоять в стороне. Для предотвращения таких правонарушений можно делать замечания, фиксировать действия на фото или видео и сообщать в полицию», — подчеркнули в горсовете.
Видео: Харьковский горсовет
Напомним, в СКП «Харьковзеленстрой» сообщали, что специалисты продолжают украшать Харьков цветочными композициями в разных районах города. С начала мая коммунальщики обустроили более 20 клумб, в том числе на улицах Дудинской и Георгия Тарасенко, проспектах Независимости и Аэрокосмическом, в сквере им. Добродецкого и на площади Защитников Украины. Там высадили более 100 тыс. саженцев. Сейчас идет подготовка еще 15 цветников.
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 13:05;