Не выходить на улицу призвали жителей Барвенково, две женщины ранены – детали

Как сообщает «Суспільне», ссылаясь на начальника ГВА Александра Бало, взрыв в Барвенково раздался около 05:00.

«У 48-летней женщины – резаная рана лица, у 83-летней женщины – ампутация стопы. Экстренные службы устраняют последствия взрыва, полиция устанавливает обстоятельства случившегося, отметил Бало», – передает «Суспільне».

Тем временем в Барвенковском горсовете призвали людей не выходить на улицу без крайней необходимости, оставаться в укрытиях или других безопасных местах, не подходить к подозрительным предметам и следить за дальнейшими официальными сообщениями.

«В связи с тем, что на территории города Барвенково продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, пребывание на открытой местности представляет серьезную угрозу жизни и здоровью», – акцентировали в мэрии.

Напомним, ранее в ГУ ГСЧС Украины сообщали, что в Барвенково в Изюмском районе горел жилой дом и хозпостройка, а также крыша рядом расположенного дома на площади 40 квадратных метров. Пострадали двое людей.