Пьяный водитель хотел откупиться от копов на Харьковщине
Пьяный житель города Барвенково хотел откупиться от копов, но получил подозрение за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и во взятке, сообщила Нацполиция.
Копы во время патрулирования города Барвенково остановили автомобиль, нарушавший правила дорожного движения. Вел машину 59-летний подвыпивший мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что в крови мужчины уровень алкоголя достиг 1,89 промилле.
Чтобы избежать штрафа, правонарушитель предложил копам взятку в сумме 15 тысяч гривен.
Против водителя составили протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и сообщили мужчине о подозрении во взятке полицейским. За это водителю светит до четырех лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: алкогольное опьянение, барвенково, взятка, коп, Нацполия;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 19:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пьяный житель города Барвенково хотел откупиться от копов, но получил подозрение за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и во взятке, сообщила Нацполиция.".