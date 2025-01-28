Пьяный водитель хотел откупиться от копов на Харьковщине

Пьяный житель города Барвенково хотел откупиться от копов, но получил подозрение за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и во взятке, сообщила Нацполиция.

Копы во время патрулирования города Барвенково остановили автомобиль, нарушавший правила дорожного движения. Вел машину 59-летний подвыпивший мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что в крови мужчины уровень алкоголя достиг 1,89 промилле.

Чтобы избежать штрафа, правонарушитель предложил копам взятку в сумме 15 тысяч гривен.

Против водителя составили протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и сообщили мужчине о подозрении во взятке полицейским. За это водителю светит до четырех лет лишения свободы.