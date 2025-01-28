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Пьяный водитель хотел откупиться от копов на Харьковщине

Происшествия 19:43   28.01.2025
Оксана Якушко
Пьяный водитель хотел откупиться от копов на Харьковщине

Пьяный житель города Барвенково хотел откупиться от копов, но получил подозрение за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и во взятке, сообщила Нацполиция.

Копы во время патрулирования города Барвенково остановили автомобиль, нарушавший правила дорожного движения. Вел машину 59-летний подвыпивший мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что в крови мужчины уровень алкоголя достиг 1,89 промилле.

Чтобы избежать штрафа, правонарушитель предложил копам взятку в сумме 15 тысяч гривен.

Против водителя составили протокол за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и сообщили мужчине о подозрении во взятке полицейским. За это водителю светит до четырех лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 19:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пьяный житель города Барвенково хотел откупиться от копов, но получил подозрение за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и во взятке, сообщила Нацполиция.".