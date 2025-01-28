П’яний водій хотів відкупитися від копів на Харківщині

П’яний житель міста Барвінкове хотів відкупитися від копів, але отримав підозру за керування автомобілем у нетверезому стані та у хабарі, повідомила Нацполіція.

Копи під час патрулювання міста Барвінкове зупинили автівку, що їхала, порушуючи правила дорожнього руху. Кермував машиною 59-річний чоловік напідпитку. Медичний огляд показав, що у крові чоловіка рівень алкоголю сягає 1,89 проміле.

Щоб уникнути штрафу, правопорушник запропонував копам хабар у сумі 15 тисяч гривень.

Проти водія склали протоколи щодо керування машиною у стані алкогольного сп’яніння та повідомили чоловіку про підозру у хабарі поліціянтам. За це водієві світить до чотирьох років позбавлення волі.