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П’яний водій хотів відкупитися від копів на Харківщині

Події 19:43   28.01.2025
Оксана Якушко
П’яний водій хотів відкупитися від копів на Харківщині

П’яний житель міста Барвінкове хотів відкупитися від копів, але отримав підозру за керування автомобілем у нетверезому стані та у хабарі, повідомила Нацполіція.

Копи під час патрулювання міста Барвінкове зупинили автівку, що їхала, порушуючи правила дорожнього руху. Кермував машиною 59-річний чоловік напідпитку. Медичний огляд показав, що у крові чоловіка рівень алкоголю сягає 1,89 проміле.

Щоб уникнути штрафу, правопорушник запропонував копам хабар у сумі 15 тисяч гривень.

Проти водія склали протоколи щодо керування машиною у стані алкогольного сп’яніння та повідомили чоловіку про підозру у хабарі поліціянтам. За це водієві світить до чотирьох років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 19:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’яний житель міста Барвінкове хотів відкупитися від копів, але отримав підозру за керування автомобілем у нетверезому стані та у хабарі, повідомила Нацполіція.".