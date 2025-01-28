Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей
Дороги для руху транспорту перекриють завтра, 29 січня, з 10:00 до 12:00, пишуть у мерії.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням заходу з нагоди святкування 220-ї річниці від дня відкриття Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна”, – пояснили у Харківській міськраді.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вул. Квітки-Основ’яненка, Соборним узвозом, майданами Сергіївським, Павлівським, Конституції та ін.
Крім того, тимчасово не ходитимуть автобуси на вул. Університетській, на ділянці від узвозу Соборного до майдану Павлівського. У цей час вони курсуватимуть так:
№29е: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Мар’їнська – Нетіченська набережна – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;
у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом;
№272: вул. Світла (533 м/р) – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – Харківська набережна – пров. Вірменський – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Мечнікова – майдан Конституції;
у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.
Читайте також: Прогноз погоди на 28 січня у Харкові та області: туман, удень 9°С
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: дороги, Каразина, перекроют дорогу, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 10:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дороги для руху транспорту перекриють завтра, 29 січня, з 10:00 до 12:00, пишуть у мерії. ".