Live
  • Вт 28.01.2025
  • Харків  +4°С
  • USD 41.95
  • EUR 44.15

Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей

Суспільство 10:37   28.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей

Дороги для руху транспорту перекриють завтра, 29 січня, з 10:00 до 12:00, пишуть у мерії. 

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням заходу з нагоди святкування 220-ї річниці від дня відкриття Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна”, – пояснили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вул. Квітки-Основ’яненка, Соборним узвозом, майданами Сергіївським, Павлівським, Конституції та ін.

Крім того, тимчасово не ходитимуть автобуси на вул. Університетській, на ділянці від узвозу Соборного до майдану Павлівського. У цей час вони курсуватимуть так:

№29е: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Мар’їнська – Нетіченська набережна – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом;

№272: вул. Світла (533 м/р) – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – Харківська набережна – пров. Вірменський – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Мечнікова – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.

Читайте також: Прогноз погоди на 28 січня у Харкові та області: туман, удень 9°С

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей
Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей
28.01.2025, 10:37
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
Шпигун РФ, який збирав таємну інформацію в Харкові, сяде на 10 років
27.01.2025, 16:07
“Любителя” дачного відпочинку підозрюють у роботі на РФ: що знайшли в телефоні
“Любителя” дачного відпочинку підозрюють у роботі на РФ: що знайшли в телефоні
28.01.2025, 10:00
Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 січня: яке свято та день в історії
28.01.2025, 06:00
П’ятеро людей поранені, є руйнування: подробиці обстрілів Харкова та області
П’ятеро людей поранені, є руйнування: подробиці обстрілів Харкова та області
28.01.2025, 08:57
ISW: російські блогери винять Міноборони РФ у брехні про Борівський напрямок
ISW: російські блогери винять Міноборони РФ у брехні про Борівський напрямок
28.01.2025, 09:36

Новини за темою:

11:31
Боролися з негодою цілу ніч: ситуація на дорогах Харківської області
10:20
Протягом доби на Харківщині буде небезпечно – в чому причина
16:27
На дорогах Харківщини може бути небезпечно: що насувається на регіон
13:46
Сніг, крижаний дощ та злива: на Харківщину насувається циклон (відео)
09:31
Харків’ян закликають бути сьогодні обережними: причина – у погоді

Ви читали новину: «Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 10:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дороги для руху транспорту перекриють завтра, 29 січня, з 10:00 до 12:00, пишуть у мерії. ".