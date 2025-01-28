Завтра в центрі Харкова перекриють дороги: Каразіна відзначатиме ювілей

Дороги для руху транспорту перекриють завтра, 29 січня, з 10:00 до 12:00, пишуть у мерії.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням заходу з нагоди святкування 220-ї річниці від дня відкриття Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна”, – пояснили у Харківській міськраді.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вул. Квітки-Основ’яненка, Соборним узвозом, майданами Сергіївським, Павлівським, Конституції та ін.

Крім того, тимчасово не ходитимуть автобуси на вул. Університетській, на ділянці від узвозу Соборного до майдану Павлівського. У цей час вони курсуватимуть так:

№29е: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Мар’їнська – Нетіченська набережна – вул. Університетська – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом;

№272: вул. Світла (533 м/р) – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – вул. Валентинівська – вул. Барабашова – вул. Нескорених – вул. Шевченка – Харківська набережна – пров. Вірменський – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Мечнікова – майдан Конституції;

у зворотному напрямку: за своїм основним маршрутом.