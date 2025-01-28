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Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей

Общество 10:37   28.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Завтра в центре Харькова перекроют дороги: Каразина будет отмечать юбилей

Дороги для движения транспорта перекроют завтра, 29 января, с 10:00 до 12:00, пишут в мэрии.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением мероприятия по случаю празднования 220-й годовщины со дня открытия Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина», – объяснили в Харьковском горсовете.

Объехать закрытый участок можно будет по близлежащим ул. Квитки-Основьяненко, Соборному спуску, площадям Сергиевской, Павловской, Конституции и др.

Кроме того, временно не будут ходить автобусы на ул. Университетской, на участке от спуска Соборного до площади Павловской. В это время они будут курсировать так:

№29э: ул. Власенко, 3 — ул. Москалевская — ул. Марьинская — Нетеченская набережная — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергиевская — спуск Соборный — ул. Университетская — пер. Ярмарочный — пл. Конституции;

в обратном направлении: по своему основному маршруту;

№272: ул. Светлая (533 м/р) — ул. Непокоренных — пр. Тракторостроителей — ул. Валентиновская — ул. Барабашова — ул. Непокоренных — ул. Шевченко — Харьковская набережная — пер. Армянский — пл. Павловская — пл. Сергиевская — спуск Соборный — ул. Университетская — пер. Мечникова — пл. Конституции;

в обратном направлении: по своему основному маршруту.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 10:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дороги перекроют завтра, 29 января, с 10:00 до 12:00.".