Прогноз погоды на 28 января в Харькове и области: туман, днем ​​9°С

Прогноз погоды на завтра, 28 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Без существенных осадков. 🌤Ночью и в первой половине дня туман🌫, видимость 200 – 500 м.

Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем ​​4 — 9° тепла.

По городу: Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200 – 500 м. Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла, днем ​​5 — 7° тепла.