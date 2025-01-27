Прогноз погоды на 28 января в Харькове и области: туман, днем 9°С
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 28 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Без существенных осадков. 🌤Ночью и в первой половине дня туман🌫, видимость 200 – 500 м.
Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 0 — 5° тепла, днем 4 — 9° тепла.
По городу: Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200 – 500 м. Ветер южный⬆️, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 1 — 3° тепла, днем 5 — 7° тепла.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 20:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 28 января, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".