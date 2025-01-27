Станцию метро в Харькове открыли для пассажиров, поезда идут с остановками
Станция метро «Защитников Украины» Фото: Харьковский метрополитен / Телеграм
Станцию метро «Защитников Украины» временно закрывали для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба подземки.
Это произошло из-за технических причин.
Сейчас поезда движутся Алексеевской линией метро в привычном режиме, с остановками на этой станции.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: КП "Харьковский метрополитен", метро, пассажиры, подземка, станция;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 20:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станцию метро «Защитников Украины» временно закрывали для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба подземки.".