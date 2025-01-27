Станцию ​​метро в Харькове открыли для пассажиров, поезда идут с остановками

Станцию ​​метро «Защитников Украины» временно закрывали для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба подземки.

Это произошло из-за технических причин.

Сейчас поезда движутся Алексеевской линией метро в привычном режиме, с остановками на этой станции.