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Станцию ​​метро в Харькове открыли для пассажиров, поезда идут с остановками

Транспорт 20:15   27.01.2025
Оксана Якушко
Станцию ​​метро в Харькове открыли для пассажиров, поезда идут с остановками Станция метро «Защитников Украины» Фото: Харьковский метрополитен / Телеграм

Станцию ​​метро «Защитников Украины» временно закрывали для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба подземки.

Это произошло из-за технических причин.

Сейчас поезда движутся Алексеевской линией метро в привычном режиме, с остановками на этой станции.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2025 в 20:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Станцию ​​метро «Защитников Украины» временно закрывали для обслуживания пассажиров, сообщила пресс-служба подземки.".