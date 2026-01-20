Фонд Дениса Парамонова передает EcoFlow для детских реанимаций по всей Украине
Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечит детские больницы зарядными станциями EcoFlow для стабильной работы медицинского оборудования в условиях отключения электроэнергии. Одна из станций будет передана в отделение детской реанимации столичного Института сердца по запросу руководства медучреждения.
Об этом сообщает сайт Фонда.
Кроме того, зарядные станции получат детские больницы в Харькове, Днепре, Николаеве и Запорожье, где ситуация с электроснабжением остается особенно сложной. Это позволит медицинским учреждениям поддерживать работу жизненно необходимого оборудования для лечения детей.
«Сегодня вся страна объединилась вокруг решения общей проблемы – серьезными перебоями с электроснабжением. К сожалению, уже известны случаи, когда отсутствие электроэнергии привело к тяжелым последствиям. От того, оборудованы ли EcoFlow реанимации, напрямую зависит жизнь ребенка, ведь зарядные станции являются едва ли не единственным способом поддерживать работу оборудования, когда электроэнергии нет. К тому же, просто необходимо поддержать врачей, которые сейчас отрабатывают ненормированные графики часто в очень тяжелых условиях», — отметил Денис Парамонов.
Напомним, в начале года Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил офтальмологическое отделение Сумской детской больницы Святой Зинаиды автоматическим диоптриметром и ретиноскопом, что значительно улучшило ситуацию с лечением детей с проблемами со зрением. Кроме этого, в конце 2025 года Фонд подарил Центру кардиологии и кардиохирургии в Киеве шприцевые насосы, позволяющие точно отмерить дозы для инфузий внутривенно, а также рентген-очки для защиты хирургов и медперсонала во время проведения операций.
