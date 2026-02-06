Денис Парамонов: Мы обеспечили детские больницы мощными зарядными станциями

Детские больницы в Харькове, Николаеве, Днепре и Запорожье теперь смогут бесперебойно использовать жизненно необходимое медицинское оборудование для лечения маленьких пациентов. Мощными зарядными станциями EcoFlow заведения здравоохранения обеспечил Благотворительный фонд Дениса Парамонова. Об этом говорится на сайте Фонда.

Сейчас во время постоянных отключений электроэнергии зарядные станции для больниц являются единственным способом обеспечивать постоянную работу медицинского оборудования, используемого для лечения тяжелобольных детей.

Поэтому Благотворительный фонд Дениса Парамонова оперативно передал одни из лучших на сегодняшний день зарядные станции EcoFlow сразу четырем больницам в разных уголках Украины. Это областные детские клинические больницы Николаева и Харькова, а также Территориальное медицинское объединение «Здоровая семья» в Запорожье. Кроме этого, зарядной станцией обеспечена Днепропетровская областная детская клиническая больница.

«Врачи сегодня делают все возможное для спасения тяжелобольных детей, но когда выключается электроэнергия, то даже лучшие специалисты не могут ничем помочь. Особенно это касается реанимационных отделений, где каждая минута или даже секунда может быть решающей для спасения ребенка. Зарядные станции, которые мы предоставили больницам, обладают достаточной мощностью, чтобы длительное время, когда нет света, обеспечивать работу критически важного медоборудования. Также недавно, когда я посещал Институт сердца, передал EcoFlow в реанимацию этого медучреждения. Делаем все возможное для поддержки медучреждений в это тяжелое время», — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Напомним, недавно Благотворительный фонд Дениса Парамонова снабдил современным УЗИ-аппаратом столичный Институт сердца. Это оборудование производства США стоит более 2 млн грн и медучреждение самостоятельно не могло его приобрести. Теперь в Институте есть возможность проводить очень точные обследования благодаря подаренному Фондом медоборудованию.

В начале года Фонд также передал дорогостоящее оборудование для офтальмологического отделения Сумской детской больницы Святой Зинаиды.