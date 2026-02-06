Live

Денис Парамонов: Ми забезпечили дитячі лікарні потужними зарядними станціями

Суспільство 10:35   06.02.2026
Олексій Наумов
Дитячі лікарні в Харкові, Миколаєві, Дніпрі та Запоріжжі тепер матимуть змогу безперебійно використовувати життєво необхідне медичне обладнання для лікування маленьких пацієнтів. Потужними зарядними станціями EcoFlow заклади охорони здоров’я забезпечив Благодійний фонд Дениса Парамонова. Про це йдеться на сайті Фонду.

Наразі під час постійних відключень електроенергії зарядні станції для лікарень є чи не єдиним способом забезпечувати сталу роботу медичного обладнання, що використовується для лікування важкохворих дітей.

Тому Благодійний фонд Дениса Парамонова оперативно передав одні з найкращих на сьогодні зарядні станції EcoFlow одразу до чотирьох лікарень в різних куточках України. Це обласні дитячі клінічні лікарні Миколаєва та Харкова, а також Територіальне медичне об’єднання «Здорова родина» в Запоріжжі. Окрім цього, зарядною станцією забезпечено Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню.

 

«Лікарі сьогодні роблять усе можливе для порятунку важкохворих дітей, але, коли вимикається електроенергія, то навіть найкращі фахівці не можуть нічим допомогти. Особливо це стосується реанімаційних відділень, де кожна хвилина чи навіть секунда може бути вирішальною для порятунку дитини. Зарядні станції, що ми надали лікарням, мають достатню потужність, щоб тривалий час, коли немає світла, забезпечувати роботу критично важливого медобладнання. Також нещодавно, коли я відвідував Інститут серця, передав EcoFlow до реанімації цієї медустанови. Робимо усе можливе для підтримки медзакладів у ці важкі часи», — зазначив меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Нагадаємо, нещодавно Благодійний фонд Дениса Парамонова забезпечив сучасним УЗД-апаратом столичний Інститут серця. Це обладнання виробництва США коштує понад 2 млн грн і медустанова самотужки не могла його придбати. Тепер в Інституті є змога проводити дуже точні обстеження завдяки подарованому Фондом медобладнанню.

На початку року Фонд також передав дороговартісне обладнання для офтальмологічного відділення Сумської дитячої лікарні Святої Зінаїди.

Автор: Олексій Наумов
