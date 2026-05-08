Обстріляний ворогом поїзд прибув на Харківщину за графіком – УЗ (фото)
Напередодні, 7 травня, під ворожий удар потрапив поїзд №101/102 Миколаїв — Лозова. Сьогодні він вже приїхав на Харківщину.
Як повідомили в АТ “Укрзалізниця”, обстріл стався на Миколаївщині.
“Було пошкоджено локомотив і вагон цього поїзда. Залізничники оперативно здійснили заміну — і поїзд прибув з одного прифронтового регіону до іншого за графіком завдяки прискоренню на маршруті”, – розповіли залізничники.
Внаслідок атаки ніхто не постраждав, в УЗ кажуть: люди перебували в безпеці.
Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомляв, що близько 07:30 5 травня безпілотник РФ знищив вагон поїзда на Харківщині. «Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо — без постраждалих», – писав Кулеба.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", николаев, обстріл, потяг, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 13:32;