Обстріляний ворогом поїзд прибув на Харківщину за графіком – УЗ (фото)

Напередодні, 7 травня, під ворожий удар потрапив поїзд №101/102 Миколаїв — Лозова. Сьогодні він вже приїхав на Харківщину.

Як повідомили в АТ “Укрзалізниця”, обстріл стався на Миколаївщині.

“Було пошкоджено локомотив і вагон цього поїзда. Залізничники оперативно здійснили заміну — і поїзд прибув з одного прифронтового регіону до іншого за графіком завдяки прискоренню на маршруті”, – розповіли залізничники.

Внаслідок атаки ніхто не постраждав, в УЗ кажуть: люди перебували в безпеці.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр із відновлення України Олексій Кулеба повідомляв, що близько 07:30 5 травня безпілотник РФ знищив вагон поїзда на Харківщині. «Спрацював моніторинговий центр, завдяки чому провідниця вчасно перейшла в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена. Попередньо — без постраждалих», – писав Кулеба.