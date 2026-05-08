На 17 років таки «сяде» диверсант за підпали: прокурори відстояли вирок

Прокурори відстояли в апеляції вирок диверсанту, який підпалював релейні шафи АТ «Укрзалізниця».

Засуджений – родом зі Львова, згодом він жив в Одесі, а потім – у Харкові разом із нареченою. В облпрокуратурі зазначили: раніше чоловік займався розповсюдженням наркотиків, а також сидів у в’язниці за вбивство та пограбування.

Одне замовлення – підпал обладнання УЗ, коштував дев’ять тисяч гривень. Тоді як загальну шкоду, завдану ним в результаті підпалів, оцінили у понад 100 тисяч.

“Прокурори довели, що у червні 2024 року через Telegram чоловік відгукнувся на оголошення щодо «легкого заробітку» — підпалювати релейні шафи систем сигналізації, централізації та блокування у Харкові, які забезпечують безпеку залізничного руху та роботу автоматики. Це було необхідно для зриву перевезень техніки та боєприпасів для Сил оборони на Харківському напрямку. За допомогою лому він відчиняв металеві двері релейних шаф, обливав їх розчином для розведення багаття, після чого підпалював. Наслідки займання знімав на відео та надсилав «звіти» куратору. Загалом підпалив три релейні шафи”, – зазначили правоохоронці.

Чоловіка затримали у червні 2024 року «на гарячому» – під час чергового підпалу релейної шафи в Харкові.

“Суд визнав винним 41-річного чоловіка у вчиненні диверсії в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України). Його було засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. З урахуванням часткового приєднання невідбутого покарання за попереднім вироком остаточний строк ув’язнення — 17 років. Сторона захисту просила перекваліфікувати дії обвинуваченого та призначити більш м’яке покарання. Апеляційний суд погодився з доводами прокурорів Харківської обласної прокуратури та залишив без змін вирок суду першої інстанції”, – додали у прокуратурі.