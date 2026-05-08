Такої спеки у травні не було з 1967 року: Харків побив рекорд
7 травня в Харкові зафіксували новий температурний рекорд, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, напередодні у Харкові було +30,1°С. І такі показники стали рекордними для цього дня.
Попередній рекорд, зазначили у центрі, зафіксували у 1967 – тоді стовпчики термометрів показували +29,7°С.
Зазначимо, травень цього року дивує як рекордною спекою, так і рекордним холодом. У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що 3 травня у Харкові зафіксували новий температурний рекорд. За даними синоптиків, мінімальна температура у цей день становила -1°С. Таким чином у місті зафіксували новий рекордний мінімум. Синоптики зазначили: попередній рекорд тримався досить довго – такого холодного травня не було вже 61 рік. Однак і в 1965 році стовпчики термометри не опускалися нижче нуля — тоді вони показували +1°С.
- Категорії: Погода, Харків; Теги: погода, рекорд, спека, Харків
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 09:27;