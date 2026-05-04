Травень здивував холодом та встановив температурний рекорд у Харкові
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що 3 травня в Харкові зафіксували новий температурний рекорд.
За даними синоптиків, мінімальна температура у цей день становила -1°С. Таким чином у місті зафіксували новий рекордний мінімум.
Синоптики відзначили: попередній рекорд тримався досить довго – такого холодного травня не було вже 61 рік. Однак і в 1965 році стовпчики термометри не опускалися нижче нуля – тоді вони показували +1°С.
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 11:57;