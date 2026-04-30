Травень у Харкові розпочнеться з заморозків: оголосили IІ рівень небезпечності

Суспільство 13:03   30.04.2026
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про стихійні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 1 травня.

«Вночі 1 травня очікуються: по області заморозки у повітрі 0 – 3°; по місту заморозки у повітрі 0 – 2°», – пишуть синоптики.

Таким явищам присвоїли IІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на травень 2026-го року на Харківщині. Ймовірно, в останній місяць весни в регіоні буде холодніше, ніж зазвичай. Очікується, що в травні середньомісячна температура повітря може становити 14,4 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 15,9 градуса з позначкою «плюс». А от кількість опадів очікується у межах кліматичної норми – 56 мм.

