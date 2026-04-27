У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на травень 2026-го року на Харківщині.

Ймовірно, в останній місяць весни в регіоні буде холодніше, ніж зазвичай. Очікується, що в травні середньомісячна температура повітря може становити 14,4 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 15,9 градуса з позначкою «плюс».

А от кількість опадів очікується у межах кліматичної норми – 56 мм.

Тим часом сьогодні, 27 квітня, вдень у Харкові знову зривається сніг.

Це вже не перший весняний сніг у цьогоріч. До цього в регіоні така погода була вже кілька разів.