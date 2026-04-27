Live

У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз

Суспільство 13:01   27.04.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на травень 2026-го року на Харківщині.

Ймовірно, в останній місяць весни в регіоні буде холодніше, ніж зазвичай. Очікується, що в травні середньомісячна температура повітря може становити 14,4 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 15,9 градуса з позначкою «плюс».

А от кількість опадів очікується у межах кліматичної норми – 56 мм.

Тим часом сьогодні, 27 квітня, вдень у Харкові знову зривається сніг.

Це вже не перший весняний сніг у цьогоріч. До цього в регіоні така погода була вже кілька разів.

Автор: Вікторія Яковенко
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Харкові знову йде сніг. Чи буде тепло в травні – попередній прогноз», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 13:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на травень 2026-го року на Харківщині.".