Квітень знову дивує – у Харкові та області вчергове йде сніг (фото/відео)
Вранці 24 квітня в Харкові та області знову пішов сніг.
Це вже не перший весняний сніг у 2026 році. До цього в регіоні така погода була вже кілька разів.
Пішов сніг вранці й в області.
Нагадаємо, раніше в Регіональному центрі з гідрометеорології повідомляли, що 24 квітня, у Харкові та області буде хмарно. Вночі мокрий сніг, удень — невеликий дощ із мокрим снігом. Шквалам раніше синоптики надали I рівень небезпеки (жовтий), а заморозкам — ІІ рівень (помаранчевий).
“П’ятниця в Україні буде вітряною, але опадів поменшає. Дощі 24-го квітня пройдуть лише у східних областях… Значного тепла поки що не передбачається, тому втішаємо себе походами у музеї, в театри, милуємося квіточками“, — радить синоптикиня Наталка Діденко.
- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 09:05;